Le sauvetage d'enfants suspendus à des centaines de mètres dans les airs dans un téléphérique au Pakistan cette semaine s'est heurté à des difficultés sans précédent, les responsables craignant que le dernier câble ne se rompe à tout moment, ont déclaré des sauveteurs et des officiers de l'armée.

L'opération de sauvetage, qui a duré seize heures, a retenu l'attention du monde entier. L'armée de l'air, l'armée de terre et les civils pakistanais ont lutté pour sauver huit personnes, pour la plupart des enfants, du fragile téléphérique, qui se balançait à 183 mètres au-dessus d'une rivière en contrebas après la rupture de l'un de ses câbles.

"C'était très stressant", a déclaré le major Asad Khan Marwat, qui a joué un rôle clé dans la coordination de l'opération depuis le sol.

Un hélicoptère de l'armée de l'air a tenté de s'approcher du téléphérique pendant des heures, mais il était difficile de s'en approcher en raison des fortes rafales de vent.

Asad a déclaré que les sauveteurs craignaient que le fait de laisser tomber un sauveteur sur le téléphérique, qui n'a été conçu que pour sept ou huit personnes, ne provoque sa chute. Mais ils se sont efforcés de convaincre les enfants terrifiés de s'attacher à un harnais et de descendre du téléphérique pour pouvoir être hélitreuillés.

Finalement, un enfant a essayé juste avant la tombée de la nuit.

"Cet enfant a pu porter son harnais et s'est hissé tout seul", a déclaré Asad. "C'était un enfant courageux.

Les vents se sont levés au fur et à mesure que le jour tombait. Craignant que toute nouvelle tentative par voie aérienne ne soit trop dangereuse, les sauveteurs ont rappelé les hélicoptères.

Craignant que le dernier câble ne se rompe et les enfants commençant à avoir faim - deux d'entre eux se sont évanouis au cours de l'épreuve - ils ont décidé que le sauvetage devait se poursuivre depuis le sol.

"Nous devions le faire à tout prix", a déclaré le lieutenant-colonel Muhammad Kamran, qui a participé à la supervision de l'opération avec le Special Service Group (SSG), l'unité des forces spéciales.

Un habitant de la région, Habibullah, 23 ans, a déclaré à Reuters qu'il avait déjà effectué environ six sauvetages le long de lignes de téléphérique, mais des sauvetages beaucoup plus modestes. Il a convaincu les militaires qu'il devait se rendre sur le câble à titre d'essai.

Il a tendu un simple charpai - un lit de bois et de ficelle - et l'a attaché au câble restant. Il se tire vers le téléphérique, mais ne parvient pas à s'en approcher suffisamment.

Néanmoins, les officiers militaires sont désormais convaincus que cela peut fonctionner avec l'équipement adéquat.

Un habitant de l'autre côté de la vallée, Sahib Khan, 24 ans, à qui les sauveteurs avaient fourni un harnais, est parti de la rive droite de la rivière - à l'opposé des principales opérations de sauvetage - et a réussi à ramener une personne.

Asad et les habitants de la région ont essayé d'encourager les autres enfants par téléphone.

"Nous les avons consolés par téléphone. Je leur ai dit : "Portez le harnais, vous êtes en sécurité, vous n'irez nulle part".

Deux professionnels de la tyrolienne, qui dirigent une société d'aventure, ont été amenés sur place et ont secouru trois enfants en une seule fois.

Après avoir soigneusement attaché les enfants à leur harnais, Mohammad Ali explique qu'il a ensuite vérifié les attaches.

"Les enfants, là où nous vous attachons, ne jouez pas avec, s'il vous plaît", leur a-t-il dit avant de s'envoler à travers la vallée avec les trois enfants en remorque.

Ali s'étant fracturé la main, un commando des forces spéciales l'a remplacé pour la prochaine et dernière descente en tyrolienne.

Ils ont ramené les trois derniers sur le flanc de la colline, harnachés, où leurs familles les attendaient, aux cris de "Dieu est grand".

"C'était un moment de grande réussite", a déclaré le lieutenant-colonel Kamran.

"Les habitants étaient très heureux, très reconnaissants envers Allah Tout-Puissant... nous les remercions pour leur soutien.

"Ils étaient accompagnés de leurs proches, de leurs mères, ils les ont pris dans leurs bras et les ont salués.

Les sauveteurs, les habitants et les étudiants se sont retrouvés plus tard dans la capitale Islamabad, jeudi, pour assister d'abord à une cérémonie de célébration en présence du Premier ministre intérimaire, puis pour parler ensemble autour d'un thé et de samosas, afin de resserrer les liens qui les unissaient autour de ce sauvetage aux enjeux considérables.

"J'ai parlé avec eux (les enfants secourus) et j'ai eu l'impression qu'ils étaient comme les membres de ma famille, mes propres enfants, mes propres frères, j'étais très heureux de les voir", a déclaré M. Kamran.