Elizabeth Warren, Bernie Sanders et quatre autres sénateurs américains font pression sur le département du Trésor américain pour qu'il renforce la surveillance et fournisse davantage de conseils aux institutions financières sur les risques liés au changement climatique qui menacent le système financier américain.

Dans une lettre envoyée au Trésor la semaine dernière, les sénateurs démocrates Warren, Martin Heinrich, Edward Markey, Sheldon Whitehouse et Jeffrey Merkley, ainsi que M. Sanders, un sénateur indépendant, ont salué le travail accompli jusqu'à présent par le département sur cette question, mais ont appelé à une "urgence accrue" compte tenu de l'augmentation des risques.

Le Trésor devrait agir maintenant - y compris dans le cadre de son rôle à la tête du Conseil de surveillance de la stabilité financière, qui regroupe plusieurs régulateurs - pour faire face aux risques systémiques qui deviennent évidents dans l'effondrement de la valeur des propriétés côtières, les défaillances du marché de l'assurance et les risques d'incendies de forêt non assurables, ont-ils déclaré.

"Alors que les impacts financiers du climat augmentent, le Climate Hub et le Trésor doivent prendre de toute urgence toutes les mesures disponibles pour faire face à la crise climatique et à la menace qu'elle représente pour la stabilité de notre système financier", ont écrit les sénateurs dans cette lettre dont la teneur n'a pas été divulguée, et dont Reuters a obtenu une copie.

Le Trésor n'a pas commenté dans l'immédiat la lettre datée du 20 septembre.

Les sénateurs ont demandé à la secrétaire au Trésor Janet Yellen et au nouveau conseiller climatique Ethan Zindler, un chercheur spécialisé dans le climat et les énergies propres, de faire davantage pour protéger l'économie américaine de ce que Mme Yellen a décrit comme la "menace existentielle" posée par le changement climatique.

Les récentes catastrophes climatiques et perturbations financières ont mis en évidence l'augmentation du coût et de l'impact du changement climatique. Une étude a montré que seuls 40 % des coûts directs liés aux conditions météorologiques dans le monde en 2022 étaient couverts par les compagnies d'assurance.

Les sénateurs se sont dits particulièrement préoccupés par les institutions financières non bancaires, qui ont également joué un rôle essentiel dans la crise financière mondiale de 2008, et ont déclaré que le FSOC devrait finaliser et mettre en œuvre immédiatement un nouveau cadre d'analyse des risques financiers liés au climat.

Le Trésor devrait également développer de meilleurs exercices de scénarios de risques climatiques pour les banques, et s'assurer que tous les membres du FSOC peuvent accéder aux données recueillies par le Climate Data and Analytics Hub du Trésor dans le cadre d'un projet pilote lancé en juillet 2022, ont-ils écrit.

Les sénateurs ont salué les nouveaux principes volontaires du Trésor pour les engagements de financement "net-zéro", mais ont déclaré qu'il y avait des lacunes dans les orientations et que le département devrait préciser que toutes les grandes institutions financières devraient avoir un plan de transition crédible.

Ils ont également réitéré leurs appels antérieurs en faveur d'une application plus stricte par l'Internal Revenue Service des règles relatives à l'activité politique des organisations à but non lucratif, citant les efforts déployés par des intérêts particuliers pour alimenter le déni du changement climatique, ainsi que des enquêtes sur la manière dont ce financement pourrait entraver l'adoption de nouvelles mesures pour lutter contre la crise climatique. (Reportage d'Andrea Shalal, édition de Deepa Babington)