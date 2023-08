Les taux swap à un jour de l'Inde ont continué à atteindre de nouveaux sommets, le taux swap à un an franchissant la barre des 7 % pour la première fois en plus de cinq mois.

Le taux swap à un an a atteint 7,0250%, le plus haut depuis le 9 mars, tandis que le taux swap à cinq ans a bondi à 6,7150%, le plus haut depuis le 27 février.

L'inflation des prix de détail en Inde a atteint 7,44 % en juillet, contre 4,87 % le mois précédent.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans a atteint 4,30 % pour la première fois en 10 mois, ce qui renforce les paris sur des taux d'intérêt élevés pour une plus longue durée.