Les trains traversent le site de la catastrophe ferroviaire indienne et les services reprennent

Un peu plus de deux jours après l'accident ferroviaire le plus meurtrier qu'ait connu l'Inde depuis plus de vingt ans, les trains ont traversé le lieu de la catastrophe dans l'est de l'État d'Odisha, où au moins 275 personnes ont trouvé la mort et 1 200 ont été blessées lors de la collision entre trois trains.

La défaillance des signaux est apparue comme la cause probable de la catastrophe survenue vendredi, lorsqu'un train de voyageurs a heurté un train de marchandises à l'arrêt, a sauté les voies et a heurté un autre train de voyageurs qui passait dans la direction opposée, près du district de Balasore. Après deux jours de travaux de sauvetage et de réparation, le ministère des chemins de fer a déclaré sur Twitter que les trains avaient recommencé à circuler sur le même itinéraire dimanche soir. Un agent des chemins de fer indiens a déclaré à Reuters lundi que les trains circulaient presque normalement, mais avec certaines restrictions. "Les trains sont tenus de contrôler leur vitesse et de rouler lentement sur une certaine distance", a déclaré l'agent. Le Conseil des chemins de fer indiens, l'organe exécutif suprême, a recommandé que le Bureau central d'enquête prenne en charge l'enquête sur les causes de la catastrophe. "Nous devons avancer vers la normalisation... Notre responsabilité n'est pas encore terminée", a déclaré à la presse le ministre des chemins de fer, Ashwini Vaishnaw. Les enquêtes préliminaires ont montré que le Coromandel Express, qui se dirigeait vers Chennai depuis Kolkata, a quitté la voie principale et s'est engagé sur une voie de bouclage - une voie latérale utilisée pour garer les trains - à une vitesse de 128 km/h, percutant le train de marchandises garé sur la voie de bouclage. La locomotive et les quatre ou cinq premières voitures du Coromandel Express ont alors sauté la voie, se sont renversées et ont heurté les deux dernières voitures du train Yeshwantpur-Howrah qui circulait en sens inverse à 126 km/h sur la deuxième voie principale.