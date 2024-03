MAN Energy Solutions prévoit de livrer dans le courant de l'année son tout premier moteur alimenté à l'ammoniac, qui sera installé sur un nouveau navire au Japon, et sera prêt à proposer des moteurs alimentés à l'ammoniac à ses clients après 2027, a déclaré son directeur général.

L'ammoniac fait partie des carburants alternatifs que les chargeurs étudient pour réduire les émissions. Le secteur du transport maritime assure environ 90 % du commerce mondial, mais représente près de 3 % des émissions de dioxyde de carbone de la planète.

Il faudra un an ou deux pour tester le navire alimenté à l'ammoniac, le temps de mettre en place l'approvisionnement en carburant, l'infrastructure de soutage et les normes de sécurité, a déclaré Uwe Lauber, PDG de MAN Energy Solutions, à l'agence Reuters vendredi en fin de journée.

"Je ne prévois pas de ventes effectives (de moteurs à l'ammoniac) avant 2027", a-t-il déclaré.

Une coopération accrue avec les autorités portuaires, notamment à Singapour, la plus grande plaque tournante au monde pour le ravitaillement des navires, également connu sous le nom de bunkering, est nécessaire pour garantir que le bunkering à l'ammoniac est effectué en toute sécurité, a déclaré M. Lauber.

Bien que l'ammoniac ne contienne pas de carbone, il est toxique et devra faire l'objet de mesures de sécurité rigoureuses lorsqu'il sera utilisé comme carburant pour les navires.

M. Lauber a toutefois précisé que la production d'ammoniac vert, qui est produit à partir de combustibles renouvelables et de l'électrolyse de l'eau et qui est considéré comme une source de carburant beaucoup plus propre, n'atteindra probablement pas une certaine échelle avant 2030.

"Si les gens croient que cela arrivera demain, c'est un rêve, cela n'arrivera pas. Nous devons mettre en place des infrastructures", a-t-il déclaré.

"Il y a également beaucoup de travail à faire sur les dispositifs de sécurité avec les sociétés de classification. Il n'existe aujourd'hui aucune règle sur la manière de concevoir un système à l'ammoniac sur un navire", a déclaré M. Lauber.

Vendredi, MAN Energy Solutions a ouvert un atelier de 20 millions d'euros (21,6 millions de dollars) à Singapour, son plus grand en dehors de l'Europe, pour entretenir, réparer et moderniser les flottes utilisant ses moteurs à double alimentation qui peuvent brûler du pétrole et des carburants alternatifs tels que le gaz naturel liquéfié et le méthanol.

L'entreprise prévoit d'augmenter le nombre de ses employés à Singapour à 400-500, contre 250 actuellement, et de former ses clients à l'utilisation plus efficace des moteurs à double carburant, a déclaré M. Lauber.

"La tâche la plus lourde consiste à s'occuper de la flotte existante, car nos clients ne veulent pas se débarrasser de leurs navires", a-t-il ajouté.

Selon l'âge, la valeur et le type de moteur du navire, M. Lauber estime que 3 000 à 5 000 des 20 000 navires qui utilisent des moteurs MAN dans le monde peuvent être modernisés pour utiliser des carburants alternatifs, et que le coût de la conversion se situe entre 25 et 50 millions de dollars.

MAN effectue également des tests sur ses moteurs afin d'utiliser 100 % de biocarburants, contre 30 % actuellement, a-t-il précisé.

(1 $ = 0,925 euros)