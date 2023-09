Le cabinet d'avocats Herbert Smith Freehills a annoncé lundi qu'il avait élargi son équipe de capital privé en Asie, avec la nomination de Peiwen Chen et le transfert de Malika Chandrasegaran de son bureau de Sydney en tant qu'associés de l'équipe de Singapour.

Herbert Smith Freehills a déclaré dans un communiqué que cette décision faisait suite à la demande croissante des clients pour des conseils en matière de capital privé dans leurs domaines de spécialisation, à savoir la transition énergétique, les infrastructures et la technologie, respectivement.

Chen rejoint Herbert Smith Freehills après avoir travaillé chez White & Case à Singapour, puis à Hong Kong et Melbourne, selon le communiqué.

Chen conseille des sponsors financiers, des entreprises stratégiques et des fonds souverains sur des transactions transfrontalières dans des pays tels que la Chine et l'Inde, a ajouté le cabinet d'avocats.

Chandrasegaran conseille des clients sur des transactions de capitaux privés, des fusions et acquisitions publiques et privées, des joint-ventures, des scissions et des fusions et acquisitions en difficulté dans toute la région Asie-Pacifique, a indiqué Herbert Smith Freehills. (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Rashmi Aich)