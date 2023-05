Par un chaud après-midi d'été, Nizamudin Abdul Rahim Khan, 23 ans, joue au cricket sur une route boueuse et non pavée du bidonville de Rafiq Nagar, dans la capitale financière de l'Inde, Mumbai.

Ici, il n'y a que peu de signes de la croissance rapide de l'économie indienne. Bordant ce qui était autrefois la plus grande décharge d'Asie, Rafiq Nagar et ses environs abritent environ 800 000 personnes, dont la plupart vivent dans des pièces minuscules au détour de ruelles étroites et sombres.

Les jeunes hommes et femmes du quartier ont du mal à trouver un emploi ou du travail, et la plupart du temps, ils traînent la journée, explique Naseem Jafar Ali, qui travaille avec une ONG dans le quartier.

Le taux de chômage urbain en Inde a grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19, atteignant 20,9 % au cours du trimestre avril-juin 2020, tandis que les salaires baissaient. Si le taux de chômage a baissé depuis, il y a moins d'emplois à temps plein.

Les économistes affirment que de plus en plus de demandeurs d'emploi, en particulier les jeunes, recherchent des emplois occasionnels mal rémunérés ou se rabattent sur des activités indépendantes peu fiables, même si l'économie indienne dans son ensemble devrait connaître une croissance record de 6,5 % au cours de l'exercice financier qui s'achèvera en mars 2024.

L'Inde est en train de dépasser la Chine pour devenir la nation la plus peuplée du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Près de 53 % d'entre eux ont moins de 30 ans, ce qui constitue le dividende démographique tant vanté, mais sans emploi, des dizaines de millions de jeunes pèsent sur l'économie.

"Le chômage n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui reste caché en dessous, c'est la grave crise du sous-emploi et du chômage déguisé", a déclaré Radhicka Kapoor, membre de l'agence de recherche économique ICRIER.

Khan, par exemple, se propose comme travailleur occasionnel pour des travaux de réparation ou de construction, gagnant à peine 10 000 roupies indiennes (122 dollars) par mois pour aider à subvenir aux besoins de son père et de ses quatre sœurs. "Si je trouve un emploi permanent, il n'y aura pas de problème", dit-il.

Le risque pour l'Inde est un cercle vicieux pour l'économie. La baisse de l'emploi et des revenus compromet les chances de l'Inde d'alimenter la croissance économique nécessaire à la création d'emplois pour sa population jeune et croissante.

L'économiste Jayati Ghosh qualifie le dividende démographique du pays de "bombe à retardement".

"Le fait que nous ayons tant de gens qui ont été éduqués, qui ont dépensé beaucoup de leur argent ou de celui de leur famille, mais qui ne parviennent pas à trouver les emplois dont ils ont besoin, c'est terrifiant", a-t-elle déclaré.

"Il ne s'agit pas seulement d'une perte potentielle pour l'économie, mais d'une génération perdue.

LES PETITES ENTREPRISES S'EFFONDRENT

Le chômage est bien plus aigu dans les villes indiennes, où le coût de la vie est élevé et où il n'existe pas de dispositif de soutien sous la forme d'un programme de garantie de l'emploi que le gouvernement propose dans les zones rurales. Pourtant, nombreux sont ceux qui, parmi l'armée de chômeurs ruraux, affluent vers les villes pour y trouver un emploi.

Alors que le taux de chômage urbain était de 6,8 % au cours du trimestre janvier-mars, la part des travailleurs urbains ayant un emploi à temps plein est tombée à 48,9 % en décembre 2022, contre 50,5 % juste avant le début de la pandémie, selon les données du gouvernement.

Cela signifie que sur la main-d'œuvre urbaine estimée à environ 150 millions de personnes, seulement 73 millions ont un emploi à temps plein.

Pour les habitants des zones urbaines ayant un emploi à temps plein, le salaire mensuel moyen, corrigé de l'inflation, s'élevait à 17 507 roupies (212 $) au cours du trimestre avril-juin 2022 - la dernière période pour laquelle les données du gouvernement sont disponibles.

Il s'agit d'une hausse modeste de 1,2 % par rapport à la période octobre-décembre 2019, avant le début de la pandémie.

Mais pour les travailleurs indépendants, les revenus ont chuté à 14 762 (178,67 $) roupies au cours du trimestre avril-juin 2022, selon les recherches de Ghosh et C.P. Chandrashekhar, tous deux de l'Université du Massachusetts, Amherst. Il était de 15 247 roupies au cours du trimestre octobre-décembre 2019.

"La grande chose qui s'est produite est l'effondrement des petites entreprises, qui étaient l'épine dorsale de l'emploi", a déclaré Ghosh.

Depuis la décision du gouvernement indien de démonétiser 86 % de la monnaie en circulation dans le pays en 2016, les attaques contre la viabilité des petites entreprises se sont succédé, la pandémie étant la dernière en date, a-t-elle ajouté.

Plus de 10 000 micro, petites et moyennes entreprises ont fermé leurs portes au cours de la seule année 2022-23 (avril-mars), a déclaré le gouvernement au parlement en février. L'année précédente, plus de 6 000 unités de ce type avaient fermé leurs portes. Mais le gouvernement n'a pas précisé si de nouvelles entreprises avaient été créées au cours de ces périodes.

PEINTRE DIPLÔMÉ

De nombreuses familles du quartier de Khan, typique de l'étalement urbain de cette ville de 21 millions d'habitants, ont été touchées par les pertes d'emploi et la baisse des revenus au cours des dernières années. Les jeunes travailleurs sont particulièrement vulnérables.

Arshad Ali Ansari, un étudiant de 22 ans, raconte qu'il a vu son frère et sa sœur perdre leur emploi peu après le début de la pandémie.

Assis dans une pièce unique avec une cuisine attenante, où vit sa famille de huit personnes, Ansari explique qu'ils survivent grâce aux revenus de son père, âgé de 60 ans, qui s'élèvent à environ 20 000 roupies par mois.

Son frère, qui était diplômé et travaillait dans une banque, a perdu son emploi pendant la pandémie et a dû rejoindre son père pour peindre des maisons.

"Mon frère était instruit, il avait de l'expérience", a déclaré M. Ansari.

Sa sœur, ancienne assistante sociale, a également perdu son emploi et a perdu tout espoir d'en retrouver un.

L'Inde devra créer 70 millions d'emplois au cours des dix prochaines années, a écrit Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde chez HSBC, dans une note publiée au début du mois. Mais seuls 24 millions seront probablement créés, laissant derrière eux "46 millions d'emplois manquants".

"De ce point de vue, un taux de croissance de 6,5 % résoudra un tiers du problème de l'emploi en Inde", a écrit M. Bhandari.

(Cet article a été remanié pour corriger une coquille au paragraphe 2)

($ 1 = 82.62)