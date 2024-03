Le détaillant espagnol Mango se concentre sur les vêtements adaptables afin d'aider ses clients à s'adapter aux variations de température, alors que le changement climatique rend la mode moins saisonnière, a déclaré le directeur général Toni Ruiz à l'agence Reuters.

L'industrie de l'habillement avait l'habitude de travailler en fonction de saisons clairement délimitées, mais le réchauffement climatique signifie qu'elle doit s'adapter à des périodes qui peuvent inclure un mélange de températures chaudes et froides et produire des pièces qui reflètent ces transitions, a déclaré M. Ruiz.

"Auparavant, lorsque vous reveniez de l'été, tous les magasins étaient remplis de vêtements d'hiver", a déclaré M. Ruiz lors d'une interview. "De plus en plus, les clients recherchent ce dont ils ont besoin à ce moment-là.

L'Espagne et d'autres pays d'Europe connaissant des températures plus élevées à certaines périodes de l'année et des pluies plus abondantes à certains endroits, les tendances vestimentaires évoluent elles aussi.

La tendance des femmes à porter des trenchs légers est un exemple de vêtements de transition saisonnière, a déclaré M. Ruiz. Mango propose également des vêtements pour hommes utilisant des tissus "performants" qui sont plus respirants et qui gèrent mieux la transpiration lors des journées chaudes.

Ces dernières années, l'entreprise familiale Mango s'est tournée vers des fabricants européens pour ses articles dépendant des tendances et vers des fabricants asiatiques pour ses pièces de garde-robe fonctionnelles, a expliqué M. Ruiz.

"Nous avons la capacité de travailler dans deux mondes parallèles, en fonction des besoins et de la nature du produit", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il s'agit là d'une vertu nécessaire à l'heure actuelle, dans ce monde perturbé.

À la fin de l'année 2023, Mango s'approvisionnera auprès d'environ 3 000 usines en Chine, en Turquie, en Inde, au Bangladesh, en Espagne, en Italie et au Portugal. M. Ruiz a déclaré qu'environ 40 % des fournisseurs de Mango étaient situés en Europe, mais que plus de 80 % des volumes étaient encore fabriqués en Asie.

La flexibilité de la chaîne d'approvisionnement a aidé Mango à surmonter les récentes perturbations des expéditions via la mer Rouge, un risque qui, selon M. Ruiz, est désormais sous contrôle.

Le détaillant a concentré ses investissements sur l'augmentation du nombre de ses magasins et sur le développement de la technologie, a déclaré M. Ruiz. Il utilise l'intelligence artificielle pour l'aider à suivre les tendances sur les médias sociaux et à croiser les données sur les consommateurs avec les collections et les autres marques, a-t-il dit.

L'entreprise dispose de sa propre plateforme interne d'IA, similaire à l'interface ChatGPT, qui forme les designers. Une vingtaine de pièces ont été créées avec l'aide de l'IA, a-t-il précisé.

L'IA est "un formidable allié dans notre stratégie visant à comprendre ce qui se passe dans le monde", a déclaré M. Ruiz.