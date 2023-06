Le Premier ministre indien Narendra Modi a dirigé la célébration de la Journée internationale du yoga aux Nations unies à New York mercredi et a appelé les gens à "se donner la main pour réaliser l'objectif d'une seule terre, d'une seule famille, d'un seul avenir".

En 2014, les Nations unies ont déclaré le 21 juin Journée internationale du yoga, adoptant ainsi une mesure proposée par Modi.

"Utilisons le pouvoir du yoga, non seulement pour être en bonne santé et heureux, mais aussi pour être bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres", a déclaré M. Modi devant une assemblée de fidèles du yoga assis sur des tapis jaunes sur la pelouse nord du siège de l'ONU, au bord de l'East River à New York.

"Utilisons le pouvoir du yoga pour construire des ponts d'amitié, un monde pacifique et un avenir plus propre, plus vert et plus durable", a-t-il ajouté.

M. Modi est aux États-Unis pour des entretiens avec le président Joe Biden, que la Maison-Blanche considère comme un moyen de renforcer "l'un des partenariats les plus importants de notre époque".

M. Modi s'est rendu cinq fois aux États-Unis depuis qu'il est devenu premier ministre en 2014, mais ce voyage sera le premier à bénéficier du statut diplomatique complet d'une visite d'État, malgré les inquiétudes suscitées par ce qui est considéré comme une détérioration de la situation des droits de l'homme sous l'égide de son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party.

Modi se rendra de New York à Washington pour un dîner privé avec M. Biden mercredi soir, suivi d'entretiens à la Maison Blanche et d'un dîner d'État jeudi.

Avant de prendre la parole mercredi, M. Modi s'est recueilli devant le buste du Mahatma Gandhi, héros de l'indépendance de l'Inde, dans l'enceinte des Nations unies.

Gandhi, né en 1869, a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Il a été assassiné par un radical hindou le 30 janvier 1948, quelques mois seulement après avoir conduit l'Inde à se libérer de la domination britannique par une lutte non violente.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a envoyé un message vidéo à l'occasion de l'événement, déclarant qu'il souhaitait "rendre hommage au Premier ministre Modi pour tout ce qu'il a fait pour promouvoir la compréhension du yoga et de ses nombreux bienfaits".