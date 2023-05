PÉKIN, 17 mai (Reuters) - Un navire de pêche chinois a chaviré dans l'océan Indien et le président Xi Jinping a demandé que tout soit fait pour retrouver des survivants, a rapporté mercredi la chaîne de télévision publique CCTV.

Le navire de pêche, le "Lupeng Yuanyu 028", a chaviré tôt mardi, a indiqué CCTV, ajoutant que les 39 membres d'équipage étaient portés disparus.

Xi Jinping a déclaré que tous les efforts devaient être déployés pour retrouver des survivants et que les alertes concernant les risques de sécurité seraient renforcées pour les opérations en haute mer, a précisé CCTV.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé à ses missions en Australie, au Sri Lanka, aux Maldives, en Indonésie, aux Philippines et dans d'autres pays de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage. (Reportage Ethan Wang et Bernard Orr; version française Camille Raynaud)