Les rendements des emprunts d'Etat indiens devraient rester inchangés dans les premiers échanges mardi, alors que les opérateurs attendent une nouvelle offre de dette de la part des Etats, tandis que les rendements américains reprennent leurs récentes baisses.

Le rendement de référence à 10 ans devrait osciller dans une fourchette de 7,04%-7,08%, après sa clôture précédente de 7,0601%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il n'y a littéralement aucun élément déclencheur pour que le marché amène l'indice de référence de part et d'autre du point médian de 7,05 %, où il est bloqué depuis quelques jours", a déclaré le trader.

Onze États visent à lever 279,81 milliards de roupies (3,37 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et le montant est non seulement à son plus bas niveau depuis trois semaines, mais il est également inférieur au calendrier de plus de 100 milliards de roupies.

En comptant cette vente, les États auront emprunté 555 milliards de roupies en dessous du calendrier depuis février, ce qui a conduit à une réduction des écarts avec les titres correspondants du gouvernement central.

Pendant ce temps, les rendements américains ont augmenté lundi, le rendement à 10 ans terminant au-dessus de la marque critique de 4,20 % avant une semaine chargée qui est susceptible d'augmenter la volatilité, y compris le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et les données sur l'emploi de février aux États-Unis.

Les traders se concentrent sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera à réduire les taux d'intérêt, alors que la croissance reste forte mais montre des signes d'affaiblissement et que l'inflation reste supérieure à l'objectif annuel de 2 % de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME, les chances d'une réduction des taux en mai ont diminué, passant de 26 % la veille à 21 % et de 73 % le mois précédent.

Au niveau national, les traders attendent également les données clés de l'inflation la semaine prochaine, avec des paris que la Reserve Bank of India pourrait réduire les taux d'intérêt repoussés au troisième trimestre de la prochaine année financière, car elle vise à atteindre durablement son objectif d'inflation de 4%. INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 0,1 % à 82,75 $ le baril, après avoir baissé de 0,9 % au cours de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,2170%, rendement à deux ans à 4,6038%.

** Onze États vont lever 279,81 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 82,9130 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)