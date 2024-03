LOS ANGELES, 11 mars (Reuters) - Le long-métrage français "Anatomie d'une chute" de Justine Triet a remporté dimanche à Los Angeles l'Oscar du meilleur scénario original, au cours d'une 96e cérémonie marquée par le triomphe d'"Oppenheimer", qui a obtenu notamment deux des statuettes les plus prestigieuses - meilleur film, meilleur réalisateur.

"Anatomie d'une chute", dont le scénario a été co-écrit par Justine Triet et Arthur Harari, narre le procès d'une mère de famille accusée d'avoir tué son époux.

Sacré Palme d'or à Cannes l'an dernier, le long-métrage avait remporté en janvier deux Golden Globes (meilleur film en langue étrangère et meilleur scénario), première étape majeure de la "campagne" des récompenses cinématographiques aux Etats-Unis.

Comme aux Golden Globes, cérémonie considérée comme un indicateur pour les Oscars, Christopher Nolan a obtenu la statuette de meilleur réalisateur - une première dans sa carrière - pour "Oppenheimer", du nom du physicien américain à l'origine de la bombe atomique.

Cillian Murphy, qui interprète J. Robert Oppenheimer dans ce qui fut l'un des plus grands succès au 'box office' l'an dernier, et Robert Downey Jr. ont été sacrés respectivement meilleur acteur et meilleur second rôle masculin. (Rédigé par Jean Terzian)