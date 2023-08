(Actualisé avec dissolution du Parlement)

par Asif Shahzad et Gibran Naiyyar Peshimam

ISLAMABAD, 9 août (Reuters) - Le Parlement pakistanais a été dissout par le président Arif Alvi à la demande du Premier ministre Shehbaz Sharif, ont déclaré mercredi soir les services de la présidence, une décision qui ouvre la voie à des élections générales alors que le pays souffre de crises politique et économique.

Shehbaz Sharif avait annoncé plus tôt dans la journée son intention de demander la dissolution du Parlement, à trois jours de la fin de la législature actuelle.

Une administration intérimaire va désormais être installé pour une durée de 90 jours, le délai dont dispose la commission électorale pour organiser le scrutin.

S'exprimant devant les parlementaires, Shehbaz Sharif a indiqué qu'il entamerait jeudi des discussions avec le chef de l'opposition afin de nommer un Premier ministre intérimaire à partir de la liste des candidats des deux camps.

Il est possible que les élections soient retardées de plusieurs mois, la commission électorale devant délimiter des centaines de circonscriptions sur la base d'un nouveau recensement.

Les analystes estiment que tout retard dans les élections pourrait alimenter la colère de la population et accroître l'incertitude dans ce pays doté de l'arme nucléaire.

Les dernières élections générales de juillet 2018 ont été remportées par le parti d'Imran Khan, joueur de cricket devenu politicien.

L'ancien chef du gouvernement est au cour de la tourmente politique du pays depuis qu'il a été évincé de son poste l'année dernière, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité du Pakistan.

Il a depuis lors été condamné et emprisonné dans une affaire de corruption, ce qui lui interdit de participer à toute élection pendant cinq ans. Il nie toute inconduite et dénonce des manoeuvres de l'armée. (Reportage Asif Shahzad à Islamabad et Gibran Peshimam à Karachi; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)