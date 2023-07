PÉKIN, 4 juillet (Reuters) - La Chine a annulé un voyage du haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, prévu la semaine prochaine, a déclaré mardi un porte-parole de l'UE.

Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette annulation, qui survient alors que l'Europe cherche à réduire la dépendance des Vingt-Sept à l'égard de la Chine, qualifiée par Bruxelles de "concurrent économique et de rival systémique".

"Malheureusement, nous avons été informés par nos homologues chinois que les dates envisagées pour la semaine prochaine ne sont plus possibles et que nous devons maintenant chercher des alternatives", a déclaré mardi à Reuters la porte-parole Nabila Massrali dans une déclaration écrite.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Josep Borrell devait se rendre à Pékin le 10 juillet pour rencontrer son homologue chinois et discuter de "questions stratégiques", notamment des droits de l'Homme et de la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche l'ambassadeur de l'UE en Chine, Jorge Toledo.

Il a ajouté, lors du Forum mondial de la paix à Pékin, que la Chine et l'Europe étaient susceptibles de tenir deux discussions en personne en septembre, l'une sur l'économie et le commerce et l'autre sur les questions numériques, avant un sommet des dirigeants à la fin de l'année.

"Nous voulons nous engager avec la Chine, mais nous avons besoin de progrès et nous en avons besoin cette année", a déclaré Jorge Toledo.

C'est la deuxième fois cette année que le voyage de Josep Borrell en Chine est annulé. Il n'avait pas pu venir en avril après avoir été testé positif au COVID-19. (Reportage Yew Lun Tian et Martin Quin Pollard ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)