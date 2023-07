Pékin a demandé aux cabinets d'avocats d'atténuer le langage utilisé pour décrire les risques commerciaux liés à la Chine dans les documents de cotation offshore des entreprises chinoises, avertissant qu'un manquement à cette règle pourrait leur coûter le feu vert réglementaire pour les introductions en bourse, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

Cette décision, qui n'avait pas été signalée auparavant, est la dernière en date des mesures prises pour renforcer la surveillance des cotations offshore des entreprises chinoises et intervient à un moment où Pékin renforce les contrôles sur les transferts transfrontaliers d'informations sensibles.

Le 20 juillet, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a rencontré des avocats locaux et leur a demandé de s'abstenir d'inclure des descriptions négatives des politiques de la Chine ou de son environnement commercial et juridique dans les prospectus de cotation des entreprises, ont indiqué ces personnes.

Cette réunion à huis clos faisait suite à des conseils informels, dits "fenêtres", que l'autorité de régulation avait offerts à ce sujet aux entreprises qui travaillent sur les demandes d'admission à la cote au cours des derniers mois, ont déclaré les trois sources.

Les entreprises chinoises qui prévoient d'offrir des actions à l'étranger mentionnent généralement, parmi les risques commerciaux, l'évolution de la situation économique, politique et sociale en Chine, ainsi que les changements dans les politiques et les réglementations gouvernementales et les tensions commerciales avec les États-Unis, comme l'ont montré leurs déclarations publiques.

Les cabinets d'avocats chinois qui agissent en tant que conseillers en matière d'introduction en bourse ont été invités à renoncer à ces déclarations de risques passe-partout, a déclaré l'une de ces personnes, qui a refusé d'être identifiée en raison du caractère confidentiel des discussions.

Ces dernières orientations pourraient contraindre les entreprises chinoises à retarder, voire à suspendre, leurs offres d'actions aux États-Unis, étant donné que les autorités de réglementation exigent une divulgation complète des risques, ont déclaré deux de ces personnes.

Les nouvelles règles de cotation en bourse de la Chine, entrées en vigueur le 31 mars, interdisent tout commentaire dans les documents de cotation qui "déforme ou dénigre les lois et les politiques, l'environnement commercial et la situation judiciaire" de la Chine.

Toutefois, les règles ne précisent pas ce que l'on entend par de tels commentaires.

Tous les grands marchés exigent des émetteurs qu'ils informent les investisseurs potentiels des risques liés à l'entreprise elle-même, à son secteur d'activité et au pays dans lequel elle a son siège.

Les déclarations de risques spécifiques à la Chine dans les prospectus préparés après le 31 mars ont attiré l'attention de certains hauts responsables à Pékin, ce qui a incité la CSRC à réitérer sa position sur le sujet auprès des négociateurs, a déclaré l'une des sources.

Lors de la réunion de la semaine dernière, la CSRC a demandé aux cabinets d'avocats de ne pas approuver les informations relatives aux offres d'actions offshore, qui comprenaient des déclarations déformant malicieusement ou dérogeant aux lois, aux politiques et à l'environnement réglementaire de la Chine, d'après les trois sources.

La CSRC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par fax.

DIVULGATION DES RISQUES

Dans son précédent "guide de la fenêtre" à l'intention des négociateurs, l'autorité de régulation a laissé entendre que le fait de ne pas s'y conformer pourrait leur coûter, ainsi qu'aux émetteurs, le feu vert de l'autorité de régulation pour les cotations, ont déclaré deux des sources.

Des représentants du département de la coopération internationale de la CSRC, plus de 10 cabinets d'avocats chinois et d'autres organismes gouvernementaux et industriels ont participé à la réunion du 20 juillet, selon l'une des personnes.

Les grands cabinets d'avocats nationaux Fangda Partners, Han Kun Law Offices et Zhong Lun Law Firm figuraient parmi les participants, ont déclaré deux des sources.

Fangda, Han Kun et Zhong Lun n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Ces dernières mesures interviennent alors que Pékin s'efforce de relancer la deuxième économie mondiale, qui a commencé à perdre rapidement son élan au cours des derniers mois, après le rebond initial de l'après-COVID.

De nombreuses entreprises étrangères ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l'évolution de l'environnement commercial, qui a été marqué ces dernières années par une répression à l'encontre des entreprises technologiques et des sociétés de conseil, ainsi que par de nouvelles lois contre l'espionnage et la sécurité des données. Les nouvelles règles relatives aux cotations à l'étranger et aux transferts de données ont déjà rendu plus difficile l'obtention d'approbations en temps voulu et ont conduit à demander à Pékin de reconsidérer son approche. (Reportage de Julie Zhu, Kane Wu et Selena Li ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Tomasz Janowski)