L'équipage du bateau des garde-côtes philippins observe avec anxiété un imposant navire chinois qui s'approche et lui coupe la route, à moins d'un mètre de la collision dans une vaste étendue d'eau libre en mer de Chine méridionale.

Le capitaine du BRP Sindangan coupe le moteur et active la marche arrière. Les garde-côtes chinois lancent un avertissement par mégaphone, tandis que l'équipage philippin observe attentivement un radar qui montre les deux navires côte à côte.

"Conformément aux lois internationales et philippines, nous poursuivons notre route", répond un membre de l'équipage.

"Nous vous demandons de rester à l'écart de notre passage.

Des rencontres tendues comme celle-ci, à environ 100 miles (185 km) au large des Philippines et dont un journaliste de Reuters a été témoin, sont de plus en plus fréquentes dans les eaux les plus contestées d'Asie, alors que la Chine insiste sur sa revendication de propriété sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.

La Chine y règne en maître, et la mission philippine est le symbole d'une bataille plus large entre Pékin et des voisins déterminés à faire respecter leurs droits souverains dans leurs zones économiques exclusives (ZEE).

Le navire des garde-côtes philippins escorte de plus petits bateaux jusqu'au Second Thomas Shoal, qui transportent des provisions pour une poignée de troupes postées dans une garnison de fortune à bord du Sierra Madre, un navire de la marine de guerre de la Seconde Guerre mondiale qui s'est échoué intentionnellement sur le récif il y a un quart de siècle.

UN CHAMP DE BATAILLE STRATÉGIQUE

Leur présence constante à bord du navire rouillé a irrité la Chine et transformé le Second Thomas Shoal en un champ de bataille stratégique, Pékin déployant ses navires de garde-côtes les plus modernes et des groupes de bateaux de pêche jusqu'à 620 milles (1 150 km) des côtes chinoises.

À 800 mètres de là, un navire gris de la marine commence à suivre le Sindangan, rejoignant les quatre navires de garde-côtes chinois et cinq autres bateaux soupçonnés par les Philippines d'être des milices.

Le Sindangan reste en arrière tandis que les bateaux de ravitaillement avancent pour parcourir les neuf miles (17 km) restants afin d'atteindre les troupes à bord du Sierra Madre.

La Chine a condamné la mission de ravitaillement, déclarant que les navires philippins avaient "pénétré" dans ses eaux, dans les îles Spratleys, sans son autorisation. Elle a déjà ordonné aux Philippines de remorquer le navire échoué loin de l'atoll.

Les enjeux sont élevés si cette politique de la corde raide se transforme en erreur de calcul en mer de Chine méridionale.

Les relations entre les Philippines et la Chine se sont encore détériorées cette année, alors que Manille et Washington renforcent leur engagement militaire, ce qui, selon Pékin, risque d'attiser les tensions régionales.

Les Philippines et les États-Unis ont conclu un traité de défense mutuelle, et le Pentagone a clairement indiqué en mai qu'il protégerait les Philippines si leurs garde-côtes étaient attaqués "n'importe où en mer de Chine méridionale".

Jay Tarriela, des garde-côtes philippins, a déclaré que son pays avait le droit d'opérer librement dans sa ZEE et a accusé la Chine de violer le droit international.

"Ils ont effectué des manœuvres dangereuses et des opérations de blocage pour empêcher nos opérations de routine de ravitaillement de nos troupes militaires", a-t-il déclaré à la presse.