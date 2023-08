Le climat des affaires des fabricants sud-coréens s'est affaibli en septembre pour atteindre son niveau le plus bas depuis cinq mois, en raison des inquiétudes croissantes liées à la faiblesse des exportations, selon une enquête de la banque centrale mercredi.

L'indice des perspectives d'activité du secteur manufacturier est tombé à 67 en septembre, contre 71 en août, en données corrigées des variations saisonnières, selon l'enquête mensuelle de la Banque de Corée auprès des entreprises.

L'indice est le plus bas depuis avril et la plus forte baisse mensuelle depuis février.

Dans l'enquête, 19,1 % des fabricants ont cité les conditions économiques incertaines comme une difficulté majeure, en baisse par rapport aux 23,5 % du mois précédent, tandis que 16,8 % ont cité la faiblesse de la demande intérieure, en hausse par rapport à 16,1 %, et que ceux qui ont cité la faiblesse des exportations ont fait un bond de 12,4 % à 16,2 %.

"Après la réouverture de la Chine, les exportations ne se sont pas améliorées comme prévu en raison de l'intensification de la concurrence avec la Chine et d'une reprise plus faible de sa demande, ce qui soulève des inquiétudes quant aux conditions économiques incertaines", a déclaré un responsable de la BOK lors d'un point de presse.

Les exportations de la Corée du Sud pour les 20 premiers jours d'août ont chuté de 16,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, ont montré des données plus tôt cette semaine, en voie d'étendre leur baisse à un 11e mois consécutif.

L'indice du secteur non manufacturier est passé de 77 à 76, son plus bas niveau depuis juin, selon l'enquête.