CHEONGJU, Corée du Sud, 16 juillet (Reuters) - Les cadavres de six personnes ont été extraits dimanche d'un tunnel routier inondé dans le centre de la Corée du Sud, ont annoncé les pompiers, ce qui porte à 33 morts le bilan des intempéries qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs jours.

Une quinzaine de véhicules, dont un bus, semblent avoir été pris au piège dans ce tunnel dans la ville de Cheongju, a dit un responsable local des pompiers, Seo Jeong-il.

"Nous nous concentrons sur les recherches car il y a probablement d'autres personnes ici", a-t-il déclaré aux journalistes, précisant que le bilan dans ce tunnel s'établissait désormais à sept morts.

Dix personnes sont toujours portées disparues à travers le pays, selon un décompte du ministère de l'Intérieur qui n'inclut pas les personnes susceptibles d'être bloquées dans ce tunnel, dont on ignore le nombre exact.

Les fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours sur la Corée du Sud ont provoqué des inondations et des glissements de terrain et entraîné l'évacuation de milliers de personnes. (Reportage Do Gyun Kim, Daewoung Kim et Hongji Kim à Cheongju, Soo-hyang Choi à Séoul, version française Bertrand Boucey)