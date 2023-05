La banque centrale des Philippines devrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé à 6,25 % jeudi, et le maintenir jusqu'à la fin de 2023, marquant la fin d'un cycle de resserrement d'un an alors que l'inflation montre des signes de ralentissement, selon un sondage Reuters.

Bien que l'inflation annuelle ait ralenti à 6,6 % en avril par rapport à un pic de 8,7 % en janvier, elle est restée bien au-dessus de la fourchette cible de la banque centrale de 2 à 4 %, suggérant que les hausses de taux cumulées de 425 points de base n'ont pas encore eu d'impact.

Le mois dernier, le gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Felipe Medalla, a déclaré que les tendances inflationnistes mensuelles "constituent un argument encore plus fort" pour que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt à leurs niveaux actuels lors de sa réunion de politique générale en mai.

Seize des 22 économistes interrogés par Reuters entre le 9 et le 15 mai s'attendaient à ce que la BSP laisse son taux d'emprunt au jour le jour à 6,25 % lors de la réunion de jeudi. Les six économistes restants prévoient une nouvelle hausse de 25 points de base pour atteindre le taux de 6,50 %, le plus élevé depuis près de 16 ans.

"Nous nous attendons à ce que la BSP fasse une pause hawkish lors de la réunion de cette semaine... en maintenant son taux d'intérêt inchangé à 6,25 %", a déclaré Han Teng Chua, économiste chez DBS, notant que d'autres banques centrales de la région avaient adopté une position similaire.

"Les décideurs politiques devraient être rassurés par le recul de l'inflation depuis février, avec des révisions à la baisse des prévisions d'inflation potentiellement à l'ordre du jour. Nous surveillerons également de près les orientations futures qui pourraient éclairer les décisions à venir".

Parmi les économistes qui avaient une vision à long terme, 11 sur 19 prévoyaient que la BSP maintiendrait les taux à 6,25 % jusqu'à la fin du mois de juin. Parmi les huit économistes restants, sept prévoyaient que les taux seraient à 6,50 % ou plus d'ici là, tandis qu'un prévoyait une réduction de 25 points de base à 6,00 %.

La médiane des prévisions montre que les taux resteront à 6,25 % au moins jusqu'à la fin de l'année. Ceci place la BSP en ligne avec les pairs asiatiques qui ont déjà mis en pause leur cycle de resserrement. [KR/INT][ID/INT][IN/INT]