La dirigeante du Congrès indien, Sonia Gandhi, a apporté mercredi un soutien sans équivoque au projet de loi réservant aux femmes un tiers des sièges de la chambre basse du Parlement et des assemblées d'État, un jour après son introduction au Parlement.

"Le Congrès exige que le projet de loi soit mis en œuvre dès que possible", a déclaré Mme Gandhi, qui a été la première législatrice à entamer le débat sur le projet de loi présenté par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

"Pendant combien d'années les femmes devront-elles attendre pour obtenir un rôle plus important au sein du Parlement ?", a déclaré M. Gandhi, âgé de 77 ans.

Pour être adopté, le projet de loi devra être approuvé par les deux chambres du Parlement et par la majorité des assemblées législatives des États.

Tous les partis politiques ont salué le projet de loi et devraient voter en sa faveur, mais sa mise en œuvre dépend d'un exercice complexe de recensement de la population et de redécoupage de toutes les circonscriptions politiques.

Le recensement indien, qui n'a lieu qu'une fois par décennie, devait être achevé en 2021, mais il a été retardé en raison de la pandémie. Des obstacles techniques et logistiques ont encore retardé l'enquête.

Gandhi et d'autres femmes parlementaires de partis régionaux ont également demandé un quota pour les femmes des castes arriérées dans le cadre du quota global de 33 % pour les femmes, afin de garantir une représentation égale des femmes de tous les milieux.

L'augmentation du nombre de femmes dans les allées du pouvoir en Inde devrait changer la donne pour le parti au pouvoir de Modi, qui vise à nommer des femmes pour un tiers des sièges lors des élections générales de 2024.

Bien que les femmes indiennes fassent de plus en plus sentir leur présence dans la société et dans le monde professionnel, elles sont restées largement en marge du processus politique, représentant environ un législateur national et régional sur dix.

"Les femmes indiennes ont fait d'énormes sacrifices pour la croissance de l'Inde", a déclaré Mme Gandhi.

Gandhi, née en Italie et veuve de l'ancien premier ministre Rajiv Gandhi, est la présidente du parti du Congrès qui est restée le plus longtemps en poste et on lui attribue le mérite d'avoir relancé le Congrès lorsqu'il a remporté les élections nationales en 2004.

Gandhi, qui aurait pu devenir le premier Premier ministre indien né à l'étranger, avait surpris tout le monde en refusant ce poste et en nommant à la place l'économiste Manmohan Singh au poste de Premier ministre.