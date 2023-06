KHARTOUM, 2 juin(Reuters) - Les combats se sont poursuivis dans la nuit de jeudi à vendredi dans la capitale du Soudan, Khartoum, après l'échec des discussions sur le maintien du cessez-le-feu pour l'acheminement de l'aide humanitaire, menant à des sanctions américaines.

Les habitants de Khartoum et de la ville voisine d'Omdourman ont affirmé que l'armée régulière avait repris ses attaques aériennes et utilisaient plus d'artillerie pour déloger les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Les combats, qui opposent les FSR à l'armée régulière depuis plus de sept semaines dans la capitale soudanaise, menacent de déstabiliser la région et ont forcé 1,2 million de personnes à se déplacer à l'intérieur du pays et 400.000 personnes à fuir le Soudan.

Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ont suspendu jeudi les pourparlers de paix après l'échec du cessez-le-feu instauré sous l'égide de Washington et Riyad, accusant les forces combattantes d'occuper des logements, commerces et hôpitaux et de mener des attaques militaires interdites.

Les Etats-Unis ont imposé des sanctions à des entreprises appartenant à l'armée et aux FSR et ont menacé de prendre de nouvelles mesures "si les parties continuent de détruire leur pays", selon un haut responsable américain.

Les efforts de paix visaient à établir l'acheminement d'une aide humanitaire aux civils pris au piège des affrontements qui ont conduit à des coupures de courant, des destructions d'hôpitaux et entravé l'approvisionnement alimentaire dans un pays déjà frappé par la faim.

Le programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ont affirmé que les pillages perturbaient l'aide humanitaire, appelant les deux parties à respecter leur travail.

Au Darfour, plus de 100.000 personnes ont fui les attaques de milices vers le Tchad, depuis le début des affrontements et ce chiffre pourrait doubler dans les trois prochains mois, selon le UNHCR. (Reportage par Nafisa Eltahir au Cairo et Khalid Abdelaziz à Dubaï; version française Zhifan Liu)