par Khalid Abdelaziz

29 mai (Reuters) - Les belligérants au Soudan sont convenus lundi de prolonger de cinq jours leur accord de cessez-le-feu, une décision annoncée alors que des affrontements violents et des offensives aériennes ont de nouveau secoué la capitale Khartoum, alimentant les doutes sur l'efficacité de la trêve.

Alors que le cessez-le-feu devait expirer ce lundi soir, l'Arabie saoudite et les Etats-Unis, qui ont chapeauté l'accord préalable en vigueur pour une semaine, ont annoncé que l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire rival ont accepté de prolonger la trêve.

Si l'accord n'a pas donné lieu à un arrêt des combats, il a permis l'acheminement d'une aide alimentaire cruciale pour environ deux millions de personnes, d'après les estimations, ont indiqué Washington et Ryad dans un communiqué conjoint.

Des sources au fait des pourparlers ont rapporté que des discussions étaient toujours en cours pour mettre en oeuvre des mesures destinées à rendre la trêve plus efficace.

Plus tôt dans la journée, des habitants ont rapporté que des combats avaient lieu à Khartoum et dans les deux villes adjacentes - Omdurman et Bahri - sur les rives du Nil qui composent la grande agglomération de la capitale.

Les affrontements étaient d'une plus grande intensité que lors des précédents jours, ont-ils dit.

L'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) sont engagés dans une lutte pour le pouvoir depuis le 15 avril, qui a fait des centaines de morts et précipité près de 1,4 million de personnes hors de leur domicile.

(Reportage Khalid Abdelaziz à Dubaï; version française Gaëlle Sheehan, édité par Claude Chendjou et Jean Terzian)