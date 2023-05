LE CAIRE/DUBAÏ, 20 mai (Reuters) - Les belligérants au Soudan ont conclu samedi soir un accord pour un cessez-le-feu de sept jours, alors que les combats ont plongé le pays dans le chaos et fait plus d'un million de déplacés.

Le cessez-le-feu entrera en vigueur lundi à 21h45 heure locale (19h45 GMT), ont annoncé les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, sous l'égide desquels se déroulent les négociations, dans un communiqué commun.

Plusieurs accords précédents de cessez-le-feu n'ont pas été respectés. Un mécanisme de suivi soutenu par les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et la communauté internationale se chargera de mettre en oeuvre l'accord, était-il expliqué dans le communiqué.

L'accord prévoit également la distribution d'une aide humanitaire, le rétablissement des services essentiels et le retrait des combattants des hôpitaux et des infrastructures publiques essentielles.

Les combats entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont entraîné un effondrement de l'Etat de droit.

Les stocks de nourriture, d'argent liquide et de produits de première nécessité s'amenuisent rapidement. Les banques, les ambassades, les usines et les entrepôts ont subi des pillages massifs.

Les organisations humanitaires se plaignent de ne pas être en mesure de fournir de l'aide dans la capitale Khartoum faute de garanties de sécurité pour ses convois et son personnel. (Reportage Nafisa Eltahir, Maggie Michael, Muhammad Al Gebaly et Adam Makary au Caire, Khalid Abdelaziz à Dubaï et Patricia Zengerle à Washington, version française Matthieu Protard et Camille Raynaud)