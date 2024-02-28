BYD Co Ltd :
* LA PRÉSIDENTE DE BYD AMERICAS, STELLA LI, DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE D'UN SITE D'USINE DANS LE CENTRE DU MEXIQUE POUR DESSERVIR LE MARCHÉ NATIONAL
* LI DÉCLARE QUE BYD VISE À SÉLECTIONNER LE SITE DE L'USINE MEXICAINE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE POUR UNE CAPACITÉ DE 150 000 AUTOMOBILES PAR AN.
* LI DÉCLARE QUE LES AUTORITÉS MEXICAINES SONT RÉCEPTIVES AUX PLANS DE BYD POUR VENDRE SUR LE MARCHÉ MEXICAIN.
* LI DÉCLARE QUE LES VENTES DE BYD AU MEXIQUE DOUBLENT CHAQUE MOIS Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :