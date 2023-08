TAIPEI, 24 août (Reuters) - Le gouvernement taïwanais a déclaré jeudi qu'il autoriserait de nouveau les touristes et les voyageurs d'affaires chinois à se rendre à Taïwan à partir du mois d'août, afin de relancer les échanges interrompus par la pandémie de COVID-19 et les tensions croissantes avec Pékin.

La Chine, qui autorise progressivement ses ressortissants à se rendre dans un grand nombre de destinations touristiques, n'a pas encore régularisé le trafic vers Taïwan.

En 2019, Pékin a cessé d'accorder des permis de tourisme individuels à l'île, dans un contexte de tensions croissantes liées à sa souveraineté territoriale, revendiquée par la Chine.

Le Conseil des affaires continentales de Taïwan, qui élabore la politique à l'égard de la Chine, a déclaré que les hommes d'affaires chinois seraient autorisés dès lundi à demander des visas de courte durée, et qu'à partir du 1er septembre, les Chinois qui vivent dans des pays tiers seraient autorisés à se rendre à Taïwan en tant que touristes.

Les groupes de touristes chinois seront néanmoins limités à 2.000 arrivées par jour, mais la date effective de mise en œuvre de cette mesure dépendra de la réaction du gouvernement chinois, a ajouté le Conseil dans un communiqué.

"Nous espérons que la partie continentale prendra également des mesures et nous rejoindra à mi-chemin pour faciliter la promotion et la mise en œuvre des plans", a-t-il ajouté.

La Chine n'a pas réagi à cette annonce dans l'immédiat.

Le tourisme n'est pas un pilier de l'économie taïwanaise, davantage axée sur la technologie, mais l'île est une destination de plus en plus à la mode pour les touristes, principalement asiatiques, attirés par sa gastronomie réputée, son histoire et ses montagnes.

Taïwan s'est fixé pour objectif d'accueillir 6 millions de touristes cette année.

(Reportage Ben Blanchard ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)