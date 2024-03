Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a déclaré lundi à la chaîne CNBC que TikTok constituait une menace pour la sécurité nationale, mais l'a comparé aux menaces posées par d'autres réseaux de médias sociaux tels que Facebook.

M. Trump a réitéré ses inquiétudes alors que les législateurs examinent cette semaine un projet de loi qui donnerait au propriétaire de TikTok, ByteDance, environ six mois pour céder la populaire application de vidéos courtes.

La Chambre des représentants des États-Unis doit voter cette semaine sur un projet de loi qui donnerait à la société chinoise ByteDance environ six mois pour se défaire de la célèbre application de vidéos courtes TikTok, utilisée par 170 millions d'Américains.

"Je ne cherche pas à doubler la taille de Facebook. Et si vous interdisez TikTok, Facebook et d'autres, mais surtout Facebook, en seront les grands bénéficiaires", a déclaré M. Trump lundi. "Et je pense que Facebook a été très malhonnête.

M. Trump a déjà critiqué Meta Platforms, la société mère de Facebook, pour avoir révoqué son accès à Facebook et à Instagram après avoir supprimé deux de ses messages lors de l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. Ses comptes ont été rétablis en février 2023.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière qu'il signerait le projet de loi après qu'une commission a approuvé la mesure à l'unanimité jeudi.

TikTok, qui affirme qu'il n'a pas partagé et ne partagera pas les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, soutient que le projet de loi de la Chambre des représentants équivaut à une interdiction. On ne sait pas si la Chine approuverait une vente ou si TikTok pourrait être cédée dans les six mois.

"Cette loi a un résultat prédéterminé : l'interdiction totale de TikTok aux États-Unis", a déclaré l'entreprise vendredi. "Le gouvernement tente de priver 170 millions d'Américains de leur droit constitutionnel à la liberté d'expression.

Le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Steve Scalise, a déclaré : "Nous devons veiller à ce que le gouvernement chinois ne puisse pas utiliser TikTok comme une arme contre les utilisateurs américains et notre gouvernement par le biais de la collecte de données et de la propagande".

Le projet de loi donnerait à ByteDance 165 jours pour céder TikTok. Si elle ne le fait pas, les boutiques d'applications exploitées par Apple, Google (Alphabet) et d'autres ne pourront pas légalement proposer TikTok ou fournir des services d'hébergement Web aux applications contrôlées par ByteDance.

En 2020, M. Trump a tenté d'interdire TikTok et WeChat, propriété de la Chine, mais il a été bloqué par les tribunaux.

L'application est populaire et il pourrait être difficile de faire approuver une législation par la Chambre des représentants et le Sénat au cours d'une année électorale. Le mois dernier, la campagne de réélection de Joe Biden a rejoint TikTok.

La campagne de Trump n'a pas rejoint TikTok.