UBS relève la note des actions mondiales à "neutre

Les économistes d'UBS ont relevé leur note pour les actions mondiales, citant les récentes données économiques et d'inflation qui sont supérieures aux estimations et la croissance plus forte que prévu de l'économie américaine, avec une probabilité moindre de récession.

La maison de courtage, qui a relevé sa note sur les actions mondiales de "moins préférée" à "neutre" et a donné la préférence aux marchés émergents par rapport à leurs homologues américains, considère qu'une récession aux États-Unis est moins probable. Elle s'attend à ce que les bénéfices mondiaux soient stables cette année et à ce qu'ils augmentent d'un pourcentage moyen à un chiffre l'année prochaine. "Ce cycle de bénéfices a été très différent des précédents. La hausse de l'inflation a soutenu la croissance nominale, alors que les volumes étaient déjà sous pression. Ainsi, les bénéfices nominaux ont résisté bien mieux que prévu", a déclaré UBS. L'indice MSCI All Country a progressé de 10,2 % sur l'année, après une chute de 19,8 % en 2022. Parmi les secteurs, UBS préfère l'énergie aux matériaux et fait passer les communications de "moins préférées" à "neutres". La société de courtage a maintenu les États-Unis dans sa liste des "moins préférés", soulignant les valorisations élevées de la région malgré des bénéfices offrant des surprises positives. En revanche, il a ramené l'Australie à "neutre", car les perspectives de bénéfices ne se sont pas améliorées et la croissance des bénéfices de l'année prochaine devrait être négative.