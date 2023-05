(Actualisé avec commentaires de McCarthy)

par David Morgan, Jeff Mason et Trevor Hunnicutt

HIROSHIMA, Japon/WASHINGTON, 21 mai (Reuters) -

Le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se rencontreront lundi pour discuter du plafond de la dette après un appel téléphonique "productif", a annoncé dimanche le chef de file des républicains.

S'adressant à des journalistes à l'issue de cet appel, Kevin McCarthy a déclaré que les discussions avaient été positives et qu'elles reprendraient plus tard dans la journée de dimanche au niveau des équipes travaillant à une résolution de la crise.

Plus tôt dimanche, Joe Biden a jugé inacceptables les dernières propositions des Républicains pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis, tout en se disant prêt à réduire les dépenses avec des ajustements fiscaux pour parvenir à un accord.

S'exprimant devant des journalistes après le sommet du G7 à Hiroshima au Japon, Joe Biden a laissé entendre que certains Républicains étaient prêts à aller jusqu'au défaut de paiement pour provoquer des dégâts tels qu'il ne pourrait pas remporter un second mandat en 2024.

"Une grande partie de ce qu'ils ont déjà proposé est tout simplement, franchement, inacceptable", a déclaré Joe Biden. "Ils (les Républicains) doivent eux aussi bouger."

Il reste moins de deux semaines avant l'échéance du 1er juin, date à laquelle le Département du trésor a prévenu que le gouvernement fédéral serait dans l'incapacité de régler ses dettes.

Cela déclencherait un défaut de paiement qui plongerait les marchés financiers dans le chaos et faire grimper les taux d'intérêt.

Les discussions se sont intensifiées ces deux derniers jours. Mais les négociateurs démocrates et républicains ont indiqué que les réunions au Capitole n'avaient pas permis d'avancer. Les deux camps ne se sont pas rencontrés samedi et chacun a qualifié les positions de l'autre d'"extrémistes".

Le président démocrate a déclaré qu'il pensait pouvoir invoquer le 14e amendement de la Constitution des États-Unis pour relever le plafond de la dette sans passer par le Congrès, mais qu'il n'était pas certain qu'il restait suffisamment de temps pour tenter d'utiliser cette théorie juridique non éprouvée.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche lors d'une interview télévisée que le 1er juin restait une "date limite difficile" pour relever le plafond de la dette fédérale, précisant à NBC News qu'il y avait "peu de chances" que le gouvernement perçoive suffisamment de recettes pour payer ses factures jusqu'au 15 juin, date à laquelle d'autres entrées fiscales auront lieu.

Une source au fait des négociations a déclaré que les Républicains avaient proposé une augmentation des dépenses de défense, tout en réduisant les dépenses globales.

Cette source a également indiqué que les Républicains de la Chambre des représentants souhaitaient prolonger les réductions d'impôts adoptées par l'ancien président Donald Trump, ce qui alourdirait la dette fédérale de 3.500 milliards de dollars.

La source a indiqué que l'administration Biden avait proposé de maintenir inchangées les dépenses non militaires pour l'année prochaine. (Reportage complémentaire d'Andrea Shalal, Jasper Ward et Susan Heavey, version française Matthieu Protard et Benjamin Mallet)