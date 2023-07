par Andrew Gray

BRUXELLES, 20 juillet (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent discuter jeudi d'une nouvelle aide militaire d'un montant de 20 milliards d'euros pour l'Ukraine.

Le programme présenté par le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, entre dans le cadre du soutien fourni par le bloc à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

Cette mesure, si elle était adoptée, s'intégrerait également à l'initiative multilatérale visant à donner à l'Ukraine des assurances de sécurité sur le long terme dévoilée la semaine dernière par le Groupe des Sept.

Josep Borrell a proposé d'allouer à l'Ukraine cinq milliards d'euros par an via un fonds géré par l'UE appelé "European Peace Facility", selon des diplomates et des responsables européens qui préfèrent conserver l'anonymat.

Ce fonds a déjà alloué plus de cinq milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début du conflit. Ces fonds supplémentaires seraient attribués de 2024 à 2027.

Un responsable européen a déclaré que le programme visait à fournir une aide militaire à l'Ukraine "sur une base plus prévisible et durable".

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ne devraient qu'entamer les discussions jeudi avant d'étudier la question en profondeur lors d'une réunion prévue à la fin du mois d'août en Espagne, ont indiqué les responsables et les diplomates. (Reportage Andrew Gray et Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud)