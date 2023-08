18 août (Reuters) - Près de 500.000 soldats ukrainiens et russes ont été tués ou blessés depuis le début de la guerre en Ukraine, rapporte vendredi le New York Times, citant des responsables américains.

Ces responsables rappellent toutefois que le nombre de victimes reste difficile à établir avec précision, Moscou étant suspecté de régulièrement sous-estimer le nombre de blessés et de morts dans ses rangs et Kyiv ne publiant aucun chiffre officiel, a précisé le journal.

Le nombre de victimes au sein de l'armée russe approche les 300.000, avec au moins 120.000 morts et de 170.000 à 180.000 blessés, selon les responsables cités par le New York Times. Côté ukrainien, on compterait près de 70.000 morts et de 100.000 à 120.000 blessés. (Reportage Rami Ayyub et David Ljunggren; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)