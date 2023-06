KYIV, 10 juin (Reuters) - Des opérations de contre-offensive sont en cours, a déclaré samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky, tout en restant évasif sur leur avancement.

"Des opérations de contre-offensive et de défense sont en cours en Ukraine mais je n'entrerai pas dans les détails", a-t-il dit. "Ils sont tous dans un état d'esprit positif", a-t-il ajouté, évoquant ses généraux. "Prévenez Poutine."

Ces propos font suite à des déclarations du président russe, Vladimir Poutine qui a affirmé que la contre-offensive ukrainienne avait commencé mais qu'elle se heurtait à une solide résistance.

L'Ukraine affirme depuis des mois qu'elle prévoit de mener une contre-offensive majeure pour la reconquête des territoires occupés dans le sud et l'est du pays. Toutefois, elle impose un silence opérationnel strict et nie avoir entamé l'opération principale pour l'instant.

D'après Moscou, Kyiv a lancé une grande offensive cette semaine mais sans parvenir à percer ses défenses et en essuyant de lourdes pertes.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que l'Ukraine avait mené des opérations "significatives" dans plusieurs régions de l'est et du sud au cours des dernières 48 heures et que les défenses russes avaient été franchies par endroits.

"Dans certaines zones, les forces ukrainiennes ont probablement bien progressé et pénétré la première ligne de défense russe. Dans d'autres, les progrès ukrainiens ont été plus lents", indique le rapport. "Certaines unités (russes) mènent probablement des opérations crédibles de défense tandis que d'autres se sont repliées dans le désordre".

