Une douzaine d'entreprises américaines rencontreront les ministères vietnamiens de la sécurité publique et de la défense la semaine prochaine, lorsqu'un groupe d'entreprises américaines cherchera à signer un accord pour faciliter la fourniture d'équipements à la police du pays, a déclaré l'organisateur à l'agence Reuters.

Ces réunions, prévues pour le 18 mars, s'inscrivent dans le cadre du dialogue qui a conduit à un renforcement des liens en septembre, lors d'une visite à Hanoï du président Joe Biden, Washington cherchant à gagner de l'influence dans ce pays stratégique d'Asie du Sud-Est, qui a également des liens avec la Chine.

L'accord non contraignant pourrait être signé en marge des réunions et faciliterait les accords futurs, a déclaré Vu Tu Thanh, un représentant du US-ASEAN Business Council (US ABC), le groupe de pression qui organise l'événement. Il a fait remarquer que le groupe avait signé des pactes similaires avec d'autres ministères vietnamiens au cours des dernières années.

L'US ABC discute depuis des mois du protocole d'accord avec le ministère vietnamien de la sécurité publique, a déclaré M. Thanh, précisant que l'accord serait conclu entre le ministère et l'US ABC, sans implication directe des entreprises.

M. Thanh a indiqué que le géant de l'aérospatiale et de la défense Boeing se joindrait aux réunions, mais il n'a pas divulgué la liste complète des participants et a refusé de dire si des entreprises américaines impliquées dans des négociations antérieures sur la défense seraient présentes.

"Boeing soulignera son partenariat croissant avec le Vietnam et les opportunités de renforcer les capacités aérospatiales du pays", a déclaré Boeing à Reuters dans un communiqué envoyé par courriel.

ATMO, un fournisseur américain de services météorologiques basés sur l'IA et destinés aux gouvernements et aux armées, participera également aux réunions, ont indiqué M. Thanh et l'entreprise.

US ABC, qui compte parmi ses membres plusieurs grandes entreprises américaines, a envoyé un projet d'accord au ministère de la sécurité publique, couvrant des secteurs où "nos entreprises peuvent aider", notamment pour la fourniture de technologies de détection et de prévention de la criminalité, l'analyse de données massives, les hélicoptères, les services d'aviation et la cybersécurité, a déclaré M. Thanh.

Les détails des discussions avec les forces de sécurité du pays sous domination communiste n'ont pas été révélés auparavant.

Il n'est pas certain que le ministère signe l'accord, a ajouté M. Thanh. Le ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le parlement vietnamien a approuvé en juin 2022 la création d'une unité de police mobile pour lutter contre la criminalité, le terrorisme et les émeutes, et l'unité a besoin d'équipements supplémentaires, y compris des hélicoptères, selon le gouvernement et le texte de la législation de 2022.

Des responsables américains ont déclaré publiquement que Washington serait prêt à soutenir la défense du Viêt Nam, en particulier en mer de Chine méridionale, où le pays est souvent en désaccord avec la Chine sur des frontières contestées.

Le soutien à la police pourrait être plus controversé. Le dernier rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme au Viêt Nam, publié l'année dernière, mettait en garde contre des violations importantes et citait des "rapports crédibles selon lesquels des membres des forces de sécurité ont commis de nombreux abus".

Le ministère vietnamien des affaires étrangères a déclaré que le rapport était partial et fondé sur des informations inexactes.

SpaceX, qui a rejoint une importante délégation d'entreprises américaines au Viêt Nam l'année dernière, ne participera pas aux réunions de la semaine prochaine, après que l'entreprise ait échoué à obtenir une licence pour son service de communication et de défense par satellite Starlink au Viêt Nam, a déclaré M. Thanh.

Reuters a rapporté en exclusivité en février que les négociations de SpaceX avec le Viêt Nam au sujet de Starlink avaient été suspendues. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

Les ateliers sur la sécurité ouvriront une semaine de réunions entre des représentants du gouvernement vietnamien et des représentants d'une cinquantaine d'entreprises américaines, dans le cadre d'une mission commerciale américaine dans le pays, a indiqué M. Thanh.