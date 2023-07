Les équipes de secours ont repris leurs recherches vendredi pour retrouver d'éventuels survivants d'un énorme glissement de terrain dans l'ouest de l'Inde, qui a tué 16 personnes et en aurait piégé plus d'une centaine.

Un brouillard épais et de fortes pluies ont encore entravé les efforts de sauvetage déjà difficiles vendredi, ont indiqué les chaînes de télévision indiennes, plus d'un jour après l'incident survenu jeudi à minuit.

Un terrain a cédé au milieu de la nuit dans le hameau montagneux isolé d'Irshalwadi, dans l'État du Maharashtra, à environ 60 km de Mumbai, aplatissant plusieurs maisons et piégeant de nombreux habitants.

Les secouristes ont retrouvé 16 corps avant la tombée de la nuit jeudi et les autorités locales ont conseillé de suspendre les recherches, a déclaré à Reuters le directeur général de la National Disaster Response Force (NDRF), Atul Karwal.

"Il n'est pas possible de chercher des personnes dans l'obscurité sur un tel terrain", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il gardait l'espoir que d'autres personnes puissent être retrouvées vivantes.

Vendredi, les chaînes d'information ont montré des images d'équipes de secours, vêtues d'imperméables orange vif et munies d'outils de creusement, gravissant la montagne jusqu'au site du glissement de terrain.

On estime qu'au moins 225 personnes vivaient dans le hameau, a déclaré Devendra Fadnavis, vice-ministre en chef du Maharashtra, à l'assemblée de l'État jeudi, ajoutant que plus de 80 personnes avaient réussi à s'échapper. Selon les médias, plus d'une centaine de personnes seraient piégées dans les débris.

Une vague de chaleur extrême, d'incendies de forêt, de pluies torrentielles et d'inondations a fait des ravages dans le monde entier ces derniers jours, suscitant de nouvelles craintes quant au rythme du changement climatique.