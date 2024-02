Un juge américain a accepté vendredi le plaidoyer de culpabilité de Binance et la pénalité de plus de 4,3 milliards de dollars pour avoir violé les lois fédérales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions en raison de lacunes dans les contrôles internes de la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde.

Le juge du district de Seattle, Richard Jones, a approuvé le plaidoyer, qui comprend une amende pénale de 1,81 milliard de dollars et une confiscation de 2,51 milliards de dollars, environ une heure après que le gouvernement a proposé des modifications à la caution du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, ce qui a suscité une objection de la part des avocats de M. Zhao.

Le plaidoyer de Binance annoncé en novembre a mis fin à une enquête de plusieurs années qui a révélé que la bourse n'avait pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes impliquant des groupes terroristes désignés, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS).

Les procureurs ont déclaré que la plateforme de Binance soutenait également la vente de matériel pédopornographique et qu'elle figurait parmi les principaux destinataires des recettes provenant de ransomwares.

Dans un communiqué publié vendredi, Binance a déclaré qu'elle acceptait sa responsabilité, qu'elle avait amélioré ses protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance des clients, et qu'elle avait fait des "progrès significatifs" en ce qui concerne les changements requis dans le cadre de l'accord de plaidoyer.

Zhao est en liberté aux États-Unis grâce à une caution de 175 millions de dollars, après avoir également plaidé coupable en novembre à des infractions liées au blanchiment d'argent.

Son plaidoyer prévoyait une amende de 50 millions de dollars et l'obligation de démissionner de son poste de directeur général de Binance.

Dans un document déposé au tribunal, les procureurs ont déclaré que les changements proposés pour la caution étaient destinés à refléter les ordres de Jones selon lesquels Zhao devait rester sur le territoire continental des États-Unis et sous la surveillance d'un officier de justice jusqu'à sa condamnation du 30 avril.

Les conditions incluent que Zhao donne un préavis de trois jours pour tout projet de voyage, qu'il remette ses passeports et qu'il conserve sa résidence actuelle à moins qu'il n'obtienne l'autorisation d'en changer.

Les agents des services de la détention provisoire recommandent que Zhao soit également soumis à un contrôle de localisation.

Les procureurs ont déclaré avoir discuté des changements avec les avocats de Zhao à plusieurs reprises, mais qu'ils "s'opposent à cette motion telle qu'elle est rédigée".

Les avocats de Zhao n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les affaires sont les suivantes : U.S. v Binance Holdings Ltd, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 23-cr-00178, et U.S. v. Zhao devant le même tribunal, No. 23-cr-00179 (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Will Dunham).