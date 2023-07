L'armée américaine se démène pour déterminer le sort d'un soldat américain qui a franchi sans autorisation la frontière intercoréenne pour se réfugier en Corée du Nord, plongeant Washington dans une nouvelle crise dans ses relations avec l'État doté de l'arme nucléaire.

L'armée américaine a identifié le soldat comme étant le soldat Travis T. King, qui s'est engagé en 2021 et faisait l'objet de mesures disciplinaires. Alors qu'il effectuait une visite d'orientation dans la zone de sécurité commune (JSA), à la frontière entre les deux Corées, M. King est entré en Corée du Nord mardi "délibérément et sans autorisation", a déclaré le secrétaire américain à la défense, M. Lloyd Austin.

"Nous pensons qu'il est détenu par la Corée du Nord et nous suivons de près la situation, nous enquêtons et nous nous efforçons d'informer les proches parents du soldat", a déclaré M. Austin lors d'une réunion d'information.

Les médias d'État nord-coréens n'ont fait aucune mention de l'incident. La mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à New York n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La traversée intervient à un moment où la péninsule coréenne connaît un regain de tension, avec l'arrivée d'un sous-marin américain équipé de missiles balistiques à tête nucléaire et le lancement, tôt mercredi matin, de deux missiles balistiques en mer par la Corée du Nord.

La Corée du Nord teste des missiles de plus en plus puissants, capables de transporter des ogives nucléaires, dont un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide lancé la semaine dernière.

LA CORÉE DU NORD TIRE DES MISSILES

Le soldat visitait le village de la trêve de Panmunjom, dans la JSA, avec un groupe de visiteurs lorsqu'il a franchi la ligne de démarcation militaire, selon les autorités américaines. Cette frontière lourdement armée sépare les deux Corées depuis que les combats de la guerre de Corée se sont terminés en 1953 par un armistice.

Le colonel Isaac Taylor, porte-parole des forces américaines en Corée, a déclaré que l'armée travaillait avec ses homologues de l'Armée populaire de Corée (APC) pour résoudre cet incident.

Les responsables américains n'ont pas compris pourquoi le soldat avait fui vers le Nord et ont décrit une série d'événements déroutants.

King avait fini de purger une peine de détention en Corée du Sud pour une infraction non spécifiée et avait été transporté par l'armée américaine à l'aéroport pour retourner dans son unité d'origine aux États-Unis, ont déclaré deux responsables américains.

Il avait déjà franchi seul les contrôles de sécurité jusqu'à sa porte d'embarquement, puis, pour une raison quelconque, a décidé de s'enfuir, a indiqué un responsable. Des visites civiles de la zone démilitarisée sont annoncées à l'aéroport et King semble avoir décidé de participer à l'une d'entre elles, a ajouté le fonctionnaire.

Deux responsables américains, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que le soldat devait faire l'objet de mesures disciplinaires de la part de l'armée américaine. Mais il n'était pas en détention au moment où il a décidé de s'enfuir, a déclaré l'un d'entre eux.

Le ministère sud-coréen de l'unification, qui gère les relations avec le Nord, a déclaré que toutes les visites à Panmunjom avaient été annulées pour une durée indéterminée à la demande du commandement des Nations unies, qui supervise la sécurité de la zone.

La durée de la détention du soldat par les autorités nord-coréennes n'est pas claire, mais les analystes estiment que l'incident pourrait constituer un outil de propagande précieux pour le pays isolé.

"Historiquement, le Nord retient ces personnes pendant des semaines, voire des mois, à des fins de propagande (surtout s'il s'agit d'un soldat américain) avant de les contraindre à avouer et à présenter des excuses", a déclaré Victor Cha, ancien fonctionnaire américain et spécialiste de la Corée au Centre d'études stratégiques et internationales (Center for Strategic and International Studies).

Mercredi, avant l'aube, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques depuis une zone proche de sa capitale, Pyongyang, chacun parcourant 550 km et 600 km avant de plonger dans la mer au large de sa côte orientale.

Ce tir intervient quelques heures après que la Corée du Sud et les États-Unis ont tenu mardi une première série de discussions sur le renforcement de la coordination en cas de guerre nucléaire avec la Corée du Nord.

Les États-Unis se sont engagés à déployer davantage de moyens stratégiques, tels que des porte-avions, des sous-marins et des bombardiers à long rayon d'action, en Corée du Sud, ce qui a provoqué la colère de Pyongyang, qui a promis d'intensifier sa propre réponse militaire.