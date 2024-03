LAGOS (Reuters) - Le Nigérian Kehinde Olutubosun, malvoyant et passionné par la géographie et la faune, peinait à chercher des informations sur ses sujets de prédilection, ne possédant pas de smartphone. Mais un nouveau téléphone portable doté d'une intelligence artificielle (IA) et fonctionnant sans connexion internet répond désormais à ses besoins.

Le service, lancé le mois dernier au Nigeria par la société canadienne Viamo, permet d'accéder à l'intelligence artificielle, même sans accès internet.

Viamo utilise un combiné traditionnel pour exploiter les réseaux locaux de téléphonie mobile et envoyer des commandes ou des demandes d'informations par SMS ou appels vocaux.

Il fonctionne suivant les mêmes principes que d'autres robots conversationnels ("chatbots"), et peut être utilisé par des personnes qui ne savent ni lire ni écrire puisqu'il peut être activé par la voix. Il est également moins cher.

"Pour les personnes qui ne sont pas financièrement aisées, elles ont toujours cette possibilité d'utiliser moins de 10 nairas pour poser de nombreuses questions qui leur seront réellement bénéfiques", a déclaré Kehinde Olutubosun.

Viamo a déclaré que l'appareil était destiné aux communautés les plus pauvres et les plus reculées du monde et qu'elle était en train d'être étendu au Pakistan, en Inde et en Tanzanie après avoir été lancé en Zambie.

Le projet est soutenu par des agences de développement aux États-Unis et au Royaume-Uni, entre autres. L'Unicef s'est associé à Viamo pour fournir des informations sur le VIH, les maladies tropicales, la nutrition, l'eau, l'assainissement et l'hygiène.

