Le procès d'un trader britannique de fonds spéculatifs accusé d'avoir fraudé le Danemark à hauteur de 1,8 milliard de dollars s'est ouvert lundi, dans une affaire pénale qui devrait être importante pour l'État-providence danois et les autorités fiscales du monde entier.

Le Danemark a inculpé neuf citoyens britanniques et américains pour les systèmes dits "cum-ex", qui lui ont coûté, selon lui, plus de 12,7 milliards de couronnes danoises (1,86 milliard de dollars) entre 2012 et 2015.

Sanjay Shah, le principal suspect dans l'affaire dite "cum-ex", nie tout acte répréhensible, alors que les procureurs affirment qu'il a obtenu frauduleusement un remboursement d'impôt sur les dividendes de la part du Trésor danois.

Lors de l'ouverture du procès, le procureur Marie Tullin a demandé au tribunal de confisquer des biens d'une valeur de 7,2 milliards de couronnes danoises, dont une longue liste de biens immobiliers.

L'avocat de M. Shah, Kaare Pihlmann, a demandé au juge de classer l'affaire, en se référant aux commentaires antérieurs du ministre danois de la justice sur la culpabilité de son client.

"M. Shah s'inquiète de savoir s'il bénéficiera d'un procès équitable", a déclaré M. Pihlmann.

Le ministère de la justice n'a pas été en mesure de faire des commentaires dans l'immédiat.

"Il est innocent", a déclaré vendredi à Reuters Jack Irvine, conseiller de M. Shah pour les médias et la politique. "Les Danois eux-mêmes n'ont pas compris leur propre loi fiscale, voilà le problème", a-t-il ajouté.

Les poursuites pénales auront avant tout un effet dissuasif, tandis que l'État cherchera à récupérer l'argent qu'il estime avoir perdu dans le cadre d'une procédure civile distincte, qui devrait débuter ultérieurement.

"Il y a un élément dissuasif si les autorités peuvent montrer qu'elles ne sont pas seulement intéressées à récupérer l'argent dans des situations comme celle-ci, mais qu'elles sont intéressées à mettre des gens derrière les barreaux", a déclaré Neil Swift, un avocat spécialisé dans la criminalité d'affaires au cabinet Peters & Peters.

M. Shah, fondateur du fonds spéculatif Solo Capital Partners, basé à Londres, a été arrêté à Dubaï en 2022 et extradé vers le Danemark en décembre, où il est toujours détenu.

Les systèmes "cum-ex", qui ont prospéré à la suite de la crise financière de 2008, consistaient à échanger des actions entre un syndicat de banques, d'investisseurs et de fonds spéculatifs juste avant la date de versement des dividendes, ce qui permettait aux traders de récupérer le double d'impôts.

Le Danemark, l'Allemagne et la Belgique ont été particulièrement touchés, et cette pratique est considérée comme illégale dans la plupart des pays.

Le conseiller juridique de l'État danois a déclaré qu'il n'était pas possible d'évaluer le montant qu'il serait en mesure de récupérer et a estimé que les coûts des procédures judiciaires entre 2017 et 2029 pourraient s'élever à 4,3 milliards de couronnes.

L'administration fiscale danoise a engagé des poursuites civiles contre quelque 500 entreprises et particuliers aux États-Unis, en Grande-Bretagne, à Dubaï, en Malaisie, au Canada et au Danemark.

La répression a donné lieu à des perquisitions dans les banques, à des procédures pénales et à des procès.

Anthony Mark Patterson, considéré comme le plus proche complice de M. Shah, a été condamné en février à huit ans de prison dans le premier procès criminel en cum-ex du Danemark.

Patterson, qui a avoué avoir aidé à frauder le fisc à hauteur d'environ 8,4 milliards de couronnes danoises, a été appelé à témoigner dans l'affaire Shah, ont déclaré les procureurs.

Plus de 50 audiences sont prévues dans l'affaire Shah entre le 11 mars et le 20 juin 2025. (1 $ = 6,8117 couronnes danoises) (Reportage de Louise Breusch Rasmussen et Jacob Gronholt-Pedersen ; Rédaction de Stine Jacobsen, Louise Heavens et Alexander Smith)