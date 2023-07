Un zoo sud-coréen a annoncé mardi avoir accueilli les premiers pandas géants nés dans le pays.

Les jumeaux, tous deux de sexe féminin, sont nés vendredi au parc à thème Everland, près de la capitale Séoul, a annoncé le zoo dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.

"C'est une excellente occasion d'appeler à une meilleure protection et à une meilleure préservation des pandas, qui sont devenus le symbole des espèces menacées", a déclaré Donghee Chung, directeur du zoo.

Le premier jumeau pesait 180 grammes et le second, arrivé près de deux heures plus tard, 140 grammes.

Entre 40 et 50 % des naissances de pandas aboutissent à des jumeaux, a précisé M. Chung.

Depuis les années 1950, la Chine envoie ses ambassadeurs noirs et blancs à l'étranger en signe de bonne volonté, dans le cadre de ce que l'on appelle la "diplomatie du panda".

La naissance des jumeaux intervient près de trois ans après celle de Fu Bao, le premier panda né en Corée du Sud, qui a vu le jour avec les mêmes parents, Ai Bao et Le Bao.

"Par rapport à la naissance de Fu Bao, ils sont deux cette fois-ci et je pense que (les parents) doivent être deux fois plus heureux", a déclaré Cherwon Kang, gardien du zoo.

Le travail de la mère Ai Bao s'est déroulé plus facilement que lors de sa première grossesse, a déclaré M. Kang, ajoutant qu'il avait été ému par la façon dont elle avait géré l'accouchement et par l'amour maternel dont elle avait fait preuve.

Fu Bao devrait être renvoyé en Chine au plus tard en juillet de l'année prochaine, a précisé le zoo.