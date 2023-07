Une société australienne de gestion de projets a intenté une action en justice contre Twitter Inc. auprès d'un tribunal américain afin d'obtenir des paiements cumulés d'environ 1 million de dollars australiens (665 000 dollars) en raison du non-paiement présumé de factures pour des travaux effectués dans quatre pays, selon des documents déposés auprès du tribunal.

Le 29 juin, la société privée Facilitate Corp, basée à Sydney, a déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, invoquant une rupture de contrat en raison du non-paiement de ses factures par Twitter.

L'action en justice de l'entreprise australienne est la dernière en date concernant le non-paiement de factures et de loyers contre Twitter depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme de médias sociaux pour 44 milliards de dollars l'année dernière.

Facilitate a déclaré qu'entre 2022 et début 2023, elle avait installé des capteurs dans les bureaux de Twitter à Londres et à Dublin, achevé l'aménagement d'un bureau à Singapour et nettoyé un bureau à Sydney.

Pour ces travaux, Twitter devait à la société environ 203 000 livres, 546 600 dollars suédois et 61 300 dollars australiens, respectivement, a déclaré Facilitate.

Twitter, également connu sous le nom de X Corp, n'a plus de bureau de relations avec les médias. Reuters n'a pas pu joindre immédiatement le bureau australien de Twitter.

Facilitate a déclaré qu'elle demandait des dommages-intérêts compensatoires d'un montant à déterminer lors du procès, des frais de justice et des intérêts au taux légal maximum.

En mai, une ancienne société de relations publiques a déposé une plainte devant un tribunal de New York, affirmant que Twitter n'avait pas payé ses factures, tandis qu'au début de l'année, la société de conseil américaine Innisfree M&A Inc l'a poursuivie en justice, réclamant environ 1,9 million de dollars pour ce qu'elle a déclaré être des factures impayées après avoir conseillé Twitter lors de son acquisition par Musk.

Le Crown Estate britannique, une entreprise commerciale indépendante qui gère le portefeuille immobilier de la monarchie, a entamé en janvier une procédure judiciaire pour des loyers impayés au siège londonien de Twitter.

(1 $ = 1,5038 dollar australien)