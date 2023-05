TOKYO, 26 mai (Reuters) - Quatre personnes ont été tuées dans une fusillade et une agression à l'arme blanche survenues dans la préfecture de Nagano, au Japon, et un suspect a été arrêté vendredi, a rapporté la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

Le suspect, âgé de 31 ans, s'est retranché dans une maison après avoir tiré sur deux policiers, qui s'étaient rendus sur place après avoir appris qu'une femme avait été poignardée, a indiqué NHK.

Les deux policiers et la femme ont été transportés à l'hôpital et ont été déclarés morts quelques heures plus tard, ont rapporté les médias.

Une femme âgée a également été tuée lors d'une attaque. Elle se trouvait allongée au sol près de la maison où le forcené s'était retranché et les policiers n'avaient pas pu l'atteindre, ont indiqué les médias.

La police a arrêté le suspect vers 04h30 (19H30 GMT) vendredi, douze heures après le premier appel passé aux services d'urgence, ont précisé les médias.

La mère du suspect et une autre personne sont parvenues à s'échapper de la maison, selon les rapports.

Le motif de l'attaque n'était pas connu.

Les fusillades sont extrêmement rares au Japon, où le port d'arme fait l'objet de contrôles rigoureux. (Reportage Satoshi Sugiyama; version française Camille Raynaud)