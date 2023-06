La journaliste hongkongaise Bao Choy a gagné lundi en appel devant la plus haute juridiction de la ville contre sa condamnation liée à la vérification des registres d'immatriculation des véhicules pour un documentaire sur l'attaque d'une gare par des manifestants pro-démocratie en 2019.

L'attaque du 21 juillet dans le district de Yuen Long (nord) par plus de 100 personnes portant des T-shirts blancs et brandissant des bâtons a été l'une des scènes les plus violentes des troubles de 2019 dans la ville. Des passants et des journalistes ont également été battus par les assaillants lors de leur attaque contre les manifestants.

En avril 2021, un tribunal a condamné Bao Choy, une ancienne journaliste indépendante de la chaîne locale RTHK, à une amende de 6 000 HK$ (765 $) après l'avoir reconnue coupable d'avoir fait de fausses déclarations pour obtenir les relevés de propriété d'un véhicule pour un documentaire qu'elle produisait.

Mme Choy, dont le documentaire portait sur la manière dont la police a géré l'attaque de la foule, avait plaidé non coupable.

Dans un jugement écrit rendu lundi, la Cour d'appel finale a déclaré qu'une "injustice substantielle et grave" avait été commise à l'égard de Mme Choy en déduisant qu'elle avait sciemment fait de fausses déclarations lorsqu'elle avait accédé à la base de données des demandes de recherche pour obtenir les registres d'immatriculation des véhicules.

Lors de l'appel, son avocat, Derek Chan, a fait valoir que les personnes ne pouvaient choisir que trois options sur l'application, et que Mme Choy avait donc choisi "autres questions relatives à la circulation et aux transports", car cela impliquait l'utilisation d'un véhicule sur une route.

Les autres options comprenaient les "procédures judiciaires liées au transport" ou la "vente et l'achat d'un véhicule".

M. Chan a également fait valoir que l'accusation n'avait pas mentionné la liberté de la presse, qui est protégée par la mini-constitution de la ville.

En condamnant Chan l'année dernière, la juge Ivy Chui du tribunal de première instance avait déclaré dans son jugement que "la réglementation n'a pas pour but de permettre au public d'obtenir des informations sur les véhicules sans restrictions" et que "les interviews et les reportages ne sont pas liés à la circulation et aux transports".

Pour le documentaire "7.21 Who Owns the Truth", RTHK a obtenu des données sur la propriété de certaines voitures vues sur des séquences vidéo de la nuit, dans le but de retrouver les auteurs de l'agression et de mettre en lumière la lenteur présumée de la réaction de la police.

(1 $ = 7,8388 dollars de Hong Kong)