Quatre entreprises étrangères spécialisées dans les énergies renouvelables ont déclaré lundi qu'elles allaient étudier conjointement les possibilités de produire des composants de panneaux solaires et des systèmes de stockage d'énergie en Indonésie.

Vena Energy, basée à Singapour, Suntech et REPT Battero, basées en Chine, et Powin, basée aux États-Unis, visent à produire des composants de panneaux solaires photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie, qui seront également utilisés dans le projet solaire de Vena Energy dans les îles indonésiennes Riau.

La centrale solaire aura une capacité de 2 gigawatts et les systèmes de batteries une capacité de stockage potentielle de plus de 8 gigawattheures, ont indiqué les entreprises dans un communiqué.

Le directeur général de Vena Energy, Nitin Apte, a déclaré que l'investissement atteindrait des milliards de dollars, selon le site d'information Bisnis.com.

L'Indonésie a pour objectif d'atteindre un niveau d'émissions nettes nulles avant 2060 et souhaite pour ce faire augmenter son utilisation des énergies renouvelables. Plus de la moitié de la demande d'électricité du pays provient actuellement du charbon, dont il est l'un des principaux producteurs mondiaux.