PRAGUE, 6 juillet (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky est arrivé jeudi à Prague, où il doit rencontrer le président tchèque, Petr Pavel, le Premier ministre, Petr Fiala, et les présidents des deux chambres du Parlement.

"Prague est la prochaine étape", a écrit Volodimir Zelensky sur Twitter avant son départ.

"L'accent sera mis sur le soutien à la défense, l'intégration européenne et euro-atlantique de l'Ukraine et le sommet de l'Otan de Vilnius, la situation autour de la (centrale de Zaporijjia), la mise en oeuvre (du plan de paix), et la reconstruction de l'Ukraine", a-t-il indiqué.

Le président ukrainien se rend en République Tchèque dans la foulée de son déplacement en Bulgarie, où il a évoqué la sécurité et le prochain sommet de l'Otan, qui se tiendra les 11 et 12 juillet à Vilnius, en Lituanie. (Reportage Jason Hovet et Robert Muller; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)