La plateforme de médias sociaux X a demandé l'annulation d'une décision de justice indienne qui l'a jugée non conforme aux ordonnances de suppression de contenu, arguant que cette décision pourrait inciter le gouvernement à bloquer davantage de contenu.

En juillet 2022, X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a demandé l'annulation de certaines ordonnances gouvernementales de retrait de contenu de sa plateforme, sans préciser lesquelles. En juin 2023, un tribunal a annulé cette demande et imposé une amende de 5 millions de roupies (60 560 dollars).

Si l'appel de X est rejeté, le gouvernement "s'enhardira à émettre d'autres ordres de blocage" qui violent la loi, a déclaré le dossier de 96 pages de X soumis par le cabinet d'avocats local Poovayya & Co.

X, propriété du milliardaire Elon Musk, a déclaré dans sa requête qu'il devait y avoir des "paramètres discernables" sur ce qui justifie le blocage d'un compte entier plutôt que d'un message spécifique, faute de quoi le pouvoir du gouvernement "de censurer le contenu futur est illimité".

Au cours des années précédentes, les autorités indiennes ont demandé à X d'agir sur des contenus tels que des comptes jugés favorables à un État sikh indépendant, des messages accusés d'avoir diffusé des informations erronées sur les manifestations d'agriculteurs et des tweets critiquant la gestion par le gouvernement de la pandémie de grippe aviaire COVID-19. (1 $ = 82,5625 roupies indiennes) (Reportage d'Aditya Kalra et Arpan Chaturvedi à New Delhi et Munsif Vengattil à Bengaluru ; Rédaction de Jacqueline Wong et Christopher Cushing)