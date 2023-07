par Joe Cash

PEKIN, 7 juillet (Reuters) -

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est entretenue vendredi avec le gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang, et l'ancien tsar économique de Pékin, Liu He, pour des discussions informelles sur les économies américaine, chinoise et mondiale, a déclaré un représentant de ses services.

Janet Yellen a débuté jeudi une visite en Chine dans le but d'apaiser les tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, même si les attentes sont faibles, alors que des représentants des deux camps admettent que protéger les intérêts de sécurité nationale prend le pas sur le renforcement des liens économiques.

La secrétaire américaine au Trésor a eu une "conversation substantielle" avec ses interlocuteurs chinois, a déclaré un représentant du département américain du Trésor, sans donner davantage de précisions.

Peu après son arrivée à Pékin, Janet Yellen avait écrit sur Twitter que Washington cherchait "une concurrence économique saine qui profite aux travailleurs et entreprises américains et à collaborer sur des défis mondiaux".

Le ministère chinois des Finances a déclaré vendredi que Pékin espérait que les Etats-Unis prendraient des "mesures concrètes" pour créer un environnement favorable au développement sain de relations économiques et commerciales bilatérales.

"Aucun vainqueur n'émerge d'une guerre commercial ou d'un découplage et de 'casser les chaînes'", a-t-il dit dans un communiqué. (Reportage Joe Cash, Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)