Devises : la hausse de rémunération du $ fait la différence.

Le Dollar vient d'effacer une bonne semaine de consolidation face à l'Euro en quelques heures en reprenant +0,5% vers 1,2040 (et 1,2025 au plus haut, un niveau plus testé depuis le 5 février) grâce à la hausse de rémunération des T-Bonds US 2030 qui ont vu leur rendement atteindre les 1,33%... avant de reprendre leur respiration vers 1,2800%.



Les taux longs US ont -étrangement- culminé juste avant la publication à 14H30 de chiffres très 'robustes' (largement supérieurs aux anticipations).

Les ventes de détail (baromètre de la consommation) ont fait un bond de +5,9% au mois de janvier (grâce au versement de chèques de 600$ à chaque citoyen en difficulté) alors que le consensus tablait sur seulement +1%.



En ce qui concerne le 'CPI' (indice des prix à la consommation), la hausse atteint +1,3% en janvier (au lieu de +0,4% anticipé) et le 'core rate' (hors alimentation + énergie) enregistre également une spectaculaire dérive de +1,2% (au lieu des +0,2% attendus).



La production industrielle est ressortie en hausse de +0,9% au lieu de +0,5% (après une augmentation de 1,3% en décembre).

Le taux d'utilisation des capacités de production est monté à 75,6% après 74,9% en décembre, en ligne avec les attentes... c'est bien le seul ce mercredi.



Les 'minutes' de la Fed attendues à 20H permettront de savoir où en est la réflexion de la banque centrale sur sa politique monétaire... et quel est son niveau de 'complaisance' par rapport à l'inflation.



Pour le patron de la Fed, seule une amélioration notable du marché de l'emploi -et un comblement de l'écart entre la majorité 'blanche' et les 'minorités'- pourrait justifier de resserrer la politique monétaire mais Jerome Powell considère pour l'heure qu'il faudra 'plusieurs années' à l'économie américaine pour retrouver une situation de plein emploi.



Le Dollar s'est également raffermi face à Yen (+0,2%) et face à la Livre Sterling (+0,35%), et de +0,7% face au Franc suisse à 0,899.



Globalement, le Dollar Index (DXY) s'est apprécié de +0,4% à 0,9090 ce mercredi, retrouvant son niveau du 8 février.



Légère détente en Allemagne également à -0,37% contre -0,344% mais légère dégradation sur les Bonos, avec +1Pt vers 0,285% et sur les BTP italiens, avec +1,5Pt vers 0,585%.

Outre Manche, les Gilts se stabilisent vers 0,575%... après avoir vu leur rémunération flamber jusque vers 0,6436%.



