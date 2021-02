Devises : le $ limite sa remontée avec le 'NFP' et déficit US

Machine arrière toute sur le Dollar qui reperd le terrain gagné au cours des 2 dernières séances et se replie de -0,65% face à l'Euro (vers 1,2042), de -0,5% face au Franc suisse (vers 0,900) et la Livre Sterling (vers 1,3740).

Le repli du Dollar se réduit à un peu moins de 0,8% sur la semaine, le Dollar Index rétrograde de -0,5% (l'Euro a donc reculé de façon plus prononcée).



La plupart des chiffres US publiés jusqu'à jeudi étaient robustes, ceux de vendredi sont plus mitigés : selon le 'NFP' (rapport officiel sur l'emploi américain), l'économie américaine n'a généré que 49.000 emplois non agricoles en janvier (presque exactement le consensus de +50.000) et les chiffres des 2 mois précédents ont été révisés en nette baisse, de +336.000 à +264.000 pour novembre 2020 et de -140.000 à -227.000 pour décembre, soit une révision en baisse totale de 159.000 sur la période.



Ceci rend très paradoxal la baisse du taux de chômage de -0,4% à 6,3%, alors qu'il était attendu stable à 6,7%.

Cela ne peut signifier qu'une chose : la disparition de centaines de milliers de chômeurs des listings parce 'qu'en fin de droit' au 31 décembre 2020... d'où l'aspect vital des chèques fédéraux pour les sans emplois ne touchant plus aucune indemnité.



Petite embellie en revanche du côté du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis: il se contracte de 69Mds$ en novembre 2020 (chiffre révisé) à 66,6Mds$ en décembre 2020... mais il faut surtout comparer aux -49Mds$ de décembre 2019 : cela fait un tiers de plus (et même +50% par rapport à novembre 2019 !).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.