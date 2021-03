Devises : en hausse dès 7H ce lundi, stagne ensuite durant 12H

Petite journée sur le FOREX, faute de catalyseurs et de chiffres marquants: le Dollar s'est cantonnée dans d'étroites limites (le Dollar Index grappille +0,15% à 91,82).

L'euro s'effrite de -0,25% face au billet vert et oscille entre 1,1920 et 1,1930, la Livre de -0,2%.

Le Franc suisse s'est imposé comme le plus vigoureux avec un rebond de +0,2% face au $ et de +0,3% face à l'Euro (vers 1,1070).



Le Dollar -en hausse de 0,2% dès 7H ce matin- n'a pas capitalisé sur la publication d'un bon indice d'activité manufacturière 'Empire State' (compilé par la Fed de New York) qui s'inscrit en hausse de cinq points ce mois-ci pour s'établir à +17,4, un plus haut depuis l'été dernier, alors que le consensus anticipait un gain de +2,5Pt vers 17.



L'agenda du jour étant réduit à cet indice 'mineur', les cambistes ont préféré s'abstenir de nouvelles initiatives en attendant des indications des banques centrales, dont les investisseurs redoutent une approche de moins en moins accommodante.



La Réserve fédérale américaine se réunira demain et mercredi afin de discuter de sa politique monétaire, un événement qui sera suivi jeudi des annonces de la Banque d'Angleterre (pas d'évolution marquante attendue) puis, vendredi, de celles de la Banque du Japon.





