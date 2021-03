Devises : net décrochage du $ (-0,7%) dès le communiqué FED

Les propos de Jerome (suite au communiqué de la FED) auront rassuré Wall Street (pluie de records absolus, Dow Jones à plus de 33.000Pts), mais pas les opérateurs sur le FOREX ni les spécialistes des marchés obligataires puisque les taux longs US ont battu ce mercredi un nouveau record annuel le '10 ans' (1,68% au plus haut, 1,645% au final)



Mais cette hausse de la rémunération ne profite pas au $ qui replongeait de 1,1900/E à 18H59 vers 1,1985 en quelques secondes (le Dollar Index de -0,55% vers 91,37), la FED réaffirmant que l'inflation resterait contenue sous 2% d'ici 2023.



Le Dollar s'était montré initialement robuste alors que Fitch Ratings s'attend désormais à une croissance du PIB mondial de 6,1% en 2021, révisée à la hausse par rapport à 5,3%... grâce à une accélération plus marquée que prévu aux Etats Unis (+6,5%).



Le 'chiffre du jour' par contre décevant: les mises en chantier de logement neufs ont plongé de 10,3% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.421.000 en rythme annualisé, un niveau largement inférieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logement, censé préfigurer les mises en chantier futures, a chuté dans les mêmes proportions, de 10,8% à 1.682.000 en février, manquant là aussi sensiblement l'estimation moyenne des économistes.



Difficile de ne pas y voir une des conséquences des intempéries qui ont paralysé une large portion des Etats Unis (du Texas au Grande Lacs) du 15 au 23 février dernier).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.