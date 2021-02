L'euro bondit face à un dollar affaibli par la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro montait jeudi à son plus haut niveau en un mois et demi face au dollar, qui souffrait de la prudence du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), l'euro gagnait 0,45% à 1,2221 dollar, un plus haut depuis mi-janvier.

Jerome Powell a réitéré mercredi, au second jour d'une audition parlementaire, que son institution allait maintenir sa politique accommodante de soutien à l'économie: des taux d'intérêt quasi nuls et des achats d'actifs à hauteur de 120 milliards de dollars par mois pour éviter un assèchement du crédit.

"Les marchés ont pu s'affoler d'une potentielle inflation en hausse et du changement de politique monétaire que cela entraînerait, mais la tête de la banque centrale américaine reste aussi froide que d'habitude", a commenté Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Cette politique rend le dollar moins attractif, et le billet vert souffrait face aux autres grandes monnaies: le dollar index, qui le compare à d'autres devises, évoluait jeudi à son plus bas en un mois et demi.

Par ailleurs, le dollar était pénalisé par le manque d'appétit des investisseurs pour la prudence.

"Il suffit de regarder les autres devises valeurs refuges pour voir comment pense le marché", ont commenté les analystes de OFX.

Face à l'euro, le franc suisse perdait 0,56% à 1,1090 franc suisse pour un euro, un plus bas depuis un an et demi, et le yen 0,65% à 129,65 yens, un plus bas depuis plus de deux ans.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-------------------------------------

10H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2221 1,2166

EUR/JPY 129,65 128,81

EUR/CHF 1,1090 1,1029

EUR/GBP 0,8628 0,8603

USD/JPY 106,09 105,87

USD/CHF 0,9075 0,9065

GBP/USD 1,4165 1,4141

js/bp/abx